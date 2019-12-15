Звезда «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин: «Борзость я позаимствовал у одноклассника»

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили о съемках в сериале с исполнителем одной из главных ролей – Алексеем Лукиным.

«Мажор – это не про меня»

— Насколько тяжело было вжиться в роль избалованного мальчика-мажора?

— Сразу скажу: мажор – это не про меня, — признался Алексей. — Когда начал пробоваться с режиссером Антоном Федотовым, он мне сразу объяснил, как сыграть такого парня.

Плюс у меня был прототип – мой одноклассник, его тоже, кстати, звали Ваней. И мне казалось, что его манера мне подойдет для роли, его борзость какая-то… Я это позаимствовал.

Не скрою, первые две смены для меня были самыми сложными, пока я погрузился… А сейчас я уже, можно сказать, «плаваю» в этом персонаже.

Как Алексей чуть не стал футболистом

Персонажу Алексея Лукина пришлось резко поменять свою жизнь – переселиться из богатого особняка в бедную семью. Оказалось, что и в жизни Алексея была такая ситуация, которая чуть не изменила всю его дальнейшую жизнь.

— У меня была ситуация… Я же когда-то занимался футболом, не думал об актерстве, жил в городе Сергиев Посад. Был фанатом клуба ЦСКА, и мы с папой ездили на футбол в Москву.

Однажды на матче, в перерыве, мне было тогда лет 8, я услышал объявление: внимание, происходит набор мальчиков… Будущих футболистов набирали. Мы с папой пошли на просмотр, и в итоге из 400 мальчиков выбрали меня и еще одного парня.

Было сложно – чтобы добраться на тренировку и обратно, на дорогу уходило 2 часа в один конец, мне приходилось пропускать уроки, домашние задания, помню, делал по ночам… Такой поворот был неожиданный в жизни.

«Знаменитость? Первое время казалось, что это круто»

Мы спросили у Алексея – как он впервые почувствовал, что стал знаменитым,

— Честно говоря, я не ожидал, что после выхода сериала такое начнется, — ответил он. — Раньше я спокойно ходил по улице, с девчонкой, с семьей, а сейчас…

Первое время прикольно было, девочки подходили, просили автограф и селфи, казалось – это так круто! А потом понимаешь, что без темных очков и какой-то кепочки ты не сможешь спокойно посидеть в кафе или пройти по улице.

А вообще, «Ивановы» — это для меня трамплин во всех смыслах, особенно в профессиональном.

«Секрет популярности «Ивановых» — в теплой, доброй атмосфере»

— В чем секрет популярности «Ивановых-Ивановых»?

— Не знаю… Я сам обязательно смотрю все серии, в которых я снимаюсь, чтобы понять – где сделана ошибка, где можно было по-другому сыграть… Вместе с родителями часто смотрим. Может быть, секрет – в атмосфере?

Такой теплый, добрый фильм, и при этом есть такие неплохие шутки, как мне кажется. И это интересно для зрителей любого возраста – у нас там первая любовь, чувства, отношения, теперь вот уже свадьба у моего «кинобрата» — Семы Трескунова.

А получился сериал таким теплым, потому что у нас на площадке такая атмосфера. Можно сказать, мы все стали одной семьей, не устаем друг от друга».

«Сережа Бурунов – мой наставник, это суперчеловек!»

Алексей Лукин – еще совсем молодой актер, и нам стало интересно: сложно ли ему было играть вместе с известными, опытными актерами – Сергеем Буруновым, Михаилом Трухиным? Алексей признался, что поначалу было немного не по себе, но потом он привык:

— Когда играли первую сцену, где я всех обманываю, что хожу в бассейн, а вся семья меня разоблачает, — чувствовал, что сердце сейчас выскочит. Первое время было немного не по себе.

Потом уже погрузился в процесс, лучше узнали друг друга, привыкли. Теперь уже все в кайф. Сережа Бурунов – мой наставник, это суперчеловек, и Миша Трухин тоже, и наши «мамы». С ними играть – одно удовольствие.

«Попал в проект благодаря Семе Трескунову»

Алексей рассказал нам, что долго сомневался – стоит ли участвовать в проекте, ведь он тогда только начал учиться в ГИТИСе и боялся, что съемки отвлекут от учебы:

— Изначально я был знаком со своим «кинобратом» — Семой Трескуновым. А вообще я, можно сказать, благодаря Семе и попал в проект. Меня звали, а я отказывался, потому что учился на втором курсе ГИТИСа. Раз пять меня звали, говорили, что весь состав актерский уже собран, не хватает только Ивана – меня. А я отказывался. А потом позвонил Сема и уговорил.

С Семой мы вообще давно знакомы, мой первый фильм был «Призрак» с Федором Бондарчуком, мы на съемках с Семой познакомились и с тех пор дружим.

Со всеми остальными – кинопапами, киномамами, дедом – у нас просто отличные отношения. И не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. Друг к другу ходим на дни рождения, на премьеры…».

— А новый сезон сериала снимать будут?

— Пятый сезон, если все будет хорошо, будет летом, но точно еще неизвестно, просто есть всякие идеи. Конечно, хотелось бы сниматься где-нибудь в Испании или в Эмиратах (смеется). Но пока не знаю, как получится».

А вы смотрите сериал «Ивановы-Ивановы»? Оставляйте свои комментарии!

