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«Люди просто не хотели видеть конец»: Питер Динклэйдж оправдал финал «Игры престолов»

По словам актера, исполнившего роль Тириона Ланнистера, съемочная группа проделала огромную работу и ни в чем не виновата.

«Люди просто не хотели видеть конец»: Питер Динклэйдж оправдал финал «Игры престолов»
Питер Динклейдж. Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Актер Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера в популярном сериале «Игра престолов» дал интервью для издания The New Yorker и наконец-то высказал свое мнение относительно зрительской критики невнятной концовки последнего сезона. Напомним, финал легендарного телепроекта понравился далеко не всем, многие были разочарованы увиденным, хотя создатели сериала и актеры продолжают настаивать на том, что все получилось отлично, а ожидания фанатов — лишь их личные проблемы. Настало время и Питеру Динклэйджу сказать свое веское слово.

По словам звезды, большой проблемы в финале нет, просто зрители расстроены, что их любимый проект подошел к концу. Он похвалил работу сценаристов и создателей шоу, а также отметил, что внезапное превращение главной героини в жестокого монстра, без каких-то веских предпосылок, тоже было оправданным. Многие знаки намекали на это преображение, нужно было просто их заметить.

«Люди просто не хотели видеть конец» — поделился своим мнением Питер Динклэйдж.

 

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«Игра престолов»Питер ДинклэйджСериал
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«Люди просто не хотели видеть конец»: Питер Динклэйдж оправдал финал «Игры престолов»
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