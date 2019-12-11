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«Взгляд на эпоху»: Федор Бондарчук выпустит сериалы про маньяка и богачей

Съемки проектов начнутся в 2020 году.

«Взгляд на эпоху»: Федор Бондарчук выпустит сериалы про маньяка и богачей
Федор Бондарчук порадует зрителей двумя новыми сериалами. Фото: предоставлено авторами проекта.

Мода снимать кино специально для онлайн-сервисов пришла и в Россию. Известный продюсер Федор Бондарчук готовит два масштабных сериала эксклюзивно для сайта more.tv. Их производство стартует в 2020 году.

Teleprogramma.pro узнала, что это будут за проекты. Первый — криминальная драма «Фишер» — расскажет зрителям историю советского серийного убийцы Сергея Головкина. Он орудовал с 1986 по 1992 годы преимущественно на территории Одинцовского района Московской области. Его жертвами стали 11 подростков, а самого «одинцовского маньяка» ждал расстрел — это была последняя в истории России смертная казнь.

Главными героями восьмисерийной картины станут два следователя, которые ведут дело Фишера, а также помощник прокурора, работающая с трудными подростками, и мальчик-свидетель. За исторической достоверностью следит консультант сериала — реальный следователь того жуткого дела Валерий Костарев.

События второго проекта — «Федерации» — происходят в начале нулевых. Сериал из 8 эпизодов расскажет историю создания и обрушения одной из крупнейших компаний России. Героями картины станут люди, на которых резко свалился успех. Они зарабатывают миллиарды и купаются во власти. О какой именно компании пойдет речь, пока неизвестно, но второй проект тоже консультируют участники реальных событий. Авторы сериала воссоздадут не только исторические факты, но и атмосферу, которая царила среди резко обогатившихся людей.

«Фишер» и «Федерация» — это наша современная история. Времена, через которые мы прошли совсем недавно, но уже забыли о них, оставили в прошлом. Это не просто сериалы про серийного убийцу или про утративших связь с реальностью внезапных миллиардеров — это взгляд на эпоху, на наш образ жизни, наши идеалы и мотивы, которыми мы руководствовались каких-то 20-30 лет назад», — говорит сопродюсер обоих проектов Вячеслав Муругов.

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«Взгляд на эпоху»: Федор Бондарчук выпустит сериалы про маньяка и богачей
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