«Взгляд на эпоху»: Федор Бондарчук выпустит сериалы про маньяка и богачей

Мода снимать кино специально для онлайн-сервисов пришла и в Россию. Известный продюсер Федор Бондарчук готовит два масштабных сериала эксклюзивно для сайта more.tv. Их производство стартует в 2020 году.

Teleprogramma.pro узнала, что это будут за проекты. Первый — криминальная драма «Фишер» — расскажет зрителям историю советского серийного убийцы Сергея Головкина. Он орудовал с 1986 по 1992 годы преимущественно на территории Одинцовского района Московской области. Его жертвами стали 11 подростков, а самого «одинцовского маньяка» ждал расстрел — это была последняя в истории России смертная казнь.

Главными героями восьмисерийной картины станут два следователя, которые ведут дело Фишера, а также помощник прокурора, работающая с трудными подростками, и мальчик-свидетель. За исторической достоверностью следит консультант сериала — реальный следователь того жуткого дела Валерий Костарев.

События второго проекта — «Федерации» — происходят в начале нулевых. Сериал из 8 эпизодов расскажет историю создания и обрушения одной из крупнейших компаний России. Героями картины станут люди, на которых резко свалился успех. Они зарабатывают миллиарды и купаются во власти. О какой именно компании пойдет речь, пока неизвестно, но второй проект тоже консультируют участники реальных событий. Авторы сериала воссоздадут не только исторические факты, но и атмосферу, которая царила среди резко обогатившихся людей.