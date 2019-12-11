«Скорее всего, это просто легенда»: историк РАН высказался о сериале «Викинги»

На экраны вышел новый сезон с Данилой Козловским в главной роли. Мы спросили историка, реально ли существовали главные герои, и как складывались их взаимоотношения

Вы в это верили? Российский актер Данила Козловский сыграл в нашумевшем британском сериале «Викинги», да еще и главную роль – вещего Олега. Этот фильм стал настолько популярным за шесть лет, что его посмотрел почти каждый россиянин.

В сериале рассказывается о разбойниках – викингах, которые жили в Скандинавии. У них не было морали, этикета. В современном мире таких называют дикарями. Но в фильме не все так скучно, как может показаться на первый взгляд. Сюжет интересный, закрученный.

Главный герой нескольких сезонов — Рагнар Лодброк — историческая личность, точнее так считают многие. Он женат на воительнице Лагерте, ходит в походы, грабит население и чувствует себя прекрасно.

Мы решили спросить у историка, главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Елены Мельниковой, все ли происходило на самом деле, как нам показывают в «Викингах». Ну и главный вопрос – существовал ли в реальности главный герой?

— Дело в том, что в то время у скандинавов не было письменности, поэтому известно о них мало. Сага о Рагнаре написана в XIII веке, а жил он в IX веке. Вот и представьте: 400 лет устных рассказов. Какая правда в итоге дошла до письма? Неизвестно. Скорее всего, это просто легенда. Мы, историки, даже не знаем: датчанин он был или норвежец, потому что в разных источниках данные разнятся.

Немного похоже на правду то, что в середине IX века Рагнар осаждал Париж и получил большой отпор. И умер он не в яме со змеями, как говорится в сериале, а, скорее всего, погиб в бою в Англии.

— В сериале у Рагнара жена Лагерта – знатная воительница. А разве у викингов такое возможно было?

— Женщины-воительницы, если и были, то очень мало. И у викингов обычно считалось, что женщины как раз не должны участвовать в походах и сражениях. Но историки находили женское погребение с полным набором вооружения. То есть исключения все же были, но достаточно редко. Отрицать данный факт нельзя.

— Правда ли, что вещий Олег был потомком викингов, как говорится в новом сезоне?

— Вещий Олег не мог быть потомком викингов, скорее всего. Жителей восточной Европы официально викингами не называли. «Викинг» в переводе означает «пират», «морской грабитель», а в Восточной Европе нет моря, да и главная их цель была не грабеж, а торговля. Они добывали пушнину, которую по рекам вывозили в арабский мир. Также славяне захватывали соседних славян и продавали их в рабство, так что, по сути, род деятельности с настоящими викингами отличался.

Мы также попросили Елену Мельникову проанализировать костюмы сериальных персонажей и сказать, отличаются ли они от реальных персонажей.

— Мехов много, накидки-плащи в то время были обычно из шерсти, но в целом более или менее достоверно, — ответил нам историк.

Справка:

Елена Александровна Мельникова — советский и российский историк-медиевист, главный научный сотрудник ИВИ РАН. Доктор исторических наук, кандидат филологических наук.

А вы уже начали смотреть новый сезон сериала «Викинги»? Как вам?