Мухтар — сын Графа: знакомимся с четвертым сезоном популярного сериала «Пёс»

Любителей российских детективных сериалов в понедельник, 9 декабря 2019 года, ждала большая премьера – четвертый сезон сериала «Пёс» на канале НТВ. Уже в 21:00 по московскому времени его главные герои – полицейский и его собака по кличке Пёс – вновь появятся на телеэкранах.

Сериал этот уже успел полюбиться зрителям. В Сети он собрал более 70 миллионов просмотров, а его рейтинг на крупнейшей международной платформе IMDb достиг очень высокой отметки — 8,6 (для сравнения, у легендарного «Комиссара Рекса» рейтинг составляет 7,1).

Весной текущего года эфирные и digital права на российский детектив купил мировой дистрибьютор Dori Media Group, так что смотрят «Пса» не только у нас, но и на Западе.

Западный зритель продолжения сериала тоже ждал и, наконец, дождался. Кстати, в нем старые персонажи будут попадать в новые истории, как детективные, так и любовные. Как рассказали нам на канале НТВ, некоторые изменения произошли и в актерском составе – одного из героев будет играть новый актер. Впрочем, мы этого можем и не заметить.

Граф ушел на пенсию

Напомним, что в центре сюжета этой ленты оказался сотрудник полиции Максим Максимов, роль которого исполнил Никита Панфилов. Бедняга потерял работу, жену и лучшего друга. Он поддался было вредной слабости — начал пить, но его спасла случайная встреча.

Макс нашел раненную овчарку, вылечил её и дал кличку — Пёс. В итоге эти двое стали лучшими друзьями, готовыми в паре раскрывать сложные преступления и спасать друг друга в моменты опасности.

В первых двух сезонах Пса играл четвероногий актер по кличке Граф, звезда сериала «Возвращение Мухтара», но перед началом третьего его, уже слишком старенького для выполнения трюков, было решено заменить.

Новой звездой сериала стала овчарка Мухтар — сын Графа. В первое время Никите Панфилову пришлось немало потрудиться, чтобы найти общий язык с новым партнером, но потом молодой пёс всё же понял, что от него требуется.

Полиция и ревность

В прошлых сезонах телезрителям запомнилась еще одна пара героев — это бывшая супруга Максимова, которую зовут Лена (Ольга Олексий), а также ее новый муж Леонидов (Андрей Саминин) — бывший лучший друг Макса.

Если раньше Леонидов ревновал Лену к Максу из-за их дружбы, то сейчас всё меняется — Лена заподозрила мужа в измене и просит «бывшего» помочь ей выяснить правду. Но, неожиданно, они меняются местами и теперь Лена начинает подозревать мужа в измене: начав собственное расследование, она втягивает во всю эту историю Макса.

Еще одна сюжетная линия заключается в противостоянии Макса и Гнездилова (Михаил Жонин). Создатели сериала изначально планировали сделать его главным противником Макса и нехорошим человеком, но в итоге он стал несколько придурковатым персонажем, из уст которого то и дело вырываются забавные выражения, достойные цитирования.

В четвертом сезоне Гнездилов начинает мериться силами с Псом, а еще у него появляется технофобия.

Смотрели ли вы сериал «Пёс» и ждете ли начала четвертого сезона?