Звезда сериала «Ничто не случается дважды» Ирина Ефремова: «Я жгу мосты сразу и даже головы не оборачиваю»

Исполнительница главной женской роли в самом популярном сериале этого года «Ничто не случается дважды» Ирина Ефремова рассказала Teleprogramma.pro о том, как режиссер Оксана Байрак добивается от актеров нужного результата и многое другое

— В «Ничто не случается дважды» вы были утверждены на роль без проб. Такое с актерами случается нечасто – как свое решение объяснила режиссер фильма Оксана Байрак?

— Она предложила сыграть Ирину Сергеевну, хотя были и другие претендентки. Я не сомневалась ни минуты, согласилась сразу, потому что после работы с ней на проекте «40+ или геометрия чувств», я знала, что Байрак – это знак качества. И Оксана провела на съемочной площадке просто филигранную работу с актерами. Я поздравляю всех создателей сериала: судя по высоким рейтингам, мы – молодцы.

— Зрители знают вас, как исполнительницу ролей следователей, женщин в форме, в общем, сильных героинь. Но в «Ничто не случается дважды» вы предстаете женщиной, которая пронесла любовь через всю свою жизнь.

— Моя героиня – директор детского дома, которая воспитывает сына одна, так что назвать ее слабой никак нельзя. Она неистово любит капитана Огнева. Влюблена до смерти. Когда он бросает ее, Ирина Сергеевна в прямом смысле задыхается от нахлынувших переживаний – у нее случается приступ астмы. Предательство толкает ее на преступление. Права она или нет – пускай решает зритель.

— Вам близка эта роль?

— У меня много лет было огромное желание сыграть серьезную драматическую роль. К такому глубокому актёрскому материалу я уже была готова. Соглашаясь на роль Ирины, я понимала, что будет непросто, но эта роль обогатит меня как актрису. Я знала, что Оксана Байрак, которую называют королевой мелодрамы, умеет раскрыть актера, с той стороны, о которой он не подозревает. Более того, ее герои всегда находятся на пике эмоций. И на съемочной площадке бывает сложно. В свой адрес я тоже слышала «у тебя глаз пустой, еще дубль, давай делай что-нибудь», а в другой раз – щедрое «Это Оскар!», «Пятерочка». Оксана такой человек, что ни под каким предлогом, не пропустит фальши, добьется всеми возможными способами нужного результата.

— Вы сыграли более чем в полусотне фильмов, и понимаете причины успеха и провала картин. Как можете объяснить огромную популярность у зрителей «Ничто не случается дважды»?

— Опять же личностью режиссера. Оксана очень тонко чувствует взаимоотношения между людьми, что происходит между мужчиной и женщиной. При этом, она сама пишет сценарии и продюсирует – выстраивает всю работу таким образом, что, ее фильмы сразу находит отклик в сердцах зрителей. В первую очередь, женщин, конечно. Она разворачивает героев перед зрителем, и с первого кадра становится ясно – от этого мужчины все сойдут с ума, а этой героине будут сопереживать с первых сцен.

— Вокруг вашей героини Ирины Сергеевны в Сети ведутся горячие споры. Как бы вы сами охарактеризовали ее?

— Эта роль строится на фундаменте из страдания и безумной любви. Представляете, что творится с человеком, который годами живет в таком состоянии, буквально на грани помешательства…?

Мне такая исступленность, честно говоря, не очень понятна. Я жгу мосты сразу и даже головы не оборачиваю. Умею отпустить человека, наступить на горло собственной песне, перестрадать и переболеть. Она не смогла. Ирина фактически всю свою жизнь несет в себе неугасающую душевную боль. И даже спустя 20 лет, когда казалось, что все наладилось, стоило Огневу вновь появиться, она опять потеряла голову. Можно ли судить ее за это? Наверное, нет.

— Сериал снимался не в России?

— Да, съемки проходили на Украине, в Грузии, Испании, Иордании. Детский дом Ирины Сергеевны снимали в Киеве, а дом, в котором она жила и многие другие сцены – в Батуми. В самом начале, у нас возникли серьезные сложности со съемкой пограничной заставы. Накануне работы, военная часть, которая дала согласие на съемки, неожиданно отказалась предоставлять свою территорию для фильма. Это была катастрофа! Режиссеры, операторы, актеры, реквизиторы, рабочие – все без исключения готовы, и вдруг многомесячная работа рушится за пять минут. Но почти сразу в окрестностях Киева был найден заброшенный пионерский лагерь, заросший травой по уши. Там лет двадцать, наверное, никто не появлялся. И буквально за две ночи его превратили в образцовую советскую погранзаставу. Правда местные жители предупредили, чтобы мы далеко от лагеря не отходили, потому что в этом районе полно гадюк. Больше никакого дискомфорта не было.

Полтора месяц назад в Киеве начались съемки предложения саги «Ничто не случается дважды», и я снова прилетела сюда. Моя героиня появится во второй части в воспоминаниях героев.

— В результате, вы задержались в Киеве на съемках еще одного фильма?

— Да. С конца октября я снимаюсь в 16-серийном сериале «Старший следователь». Это ироничный детектив, и играю я снова женщину в форме. Об этом рассказываю в своем инстаграмме.

— Многие артисты, которые активно снимаются в кино, полностью реализуют себя в театре. Это ваш случай?

— Сейчас я в театре не работаю. У меня есть несколько антрепризных спектаклей. И как раз с одним из них – «Роковая страсть» мы готовимся к гастролям в Канаду. Это история леди Гамильтон и адмирала Нельсона. Я играю жену адмирала леди Нельсон, леди Гамильтон играет Виктория Тарасова, адмирала Дмитрий Исаев. Спектакль поставил Леонид Кулагин. Мы уже гастролировали с ним по Америке, и в каждом городе нам аплодировали стоя. . Мы были сильно удивлены такому успеху, а с другой стороны – такая оценка зрителей говорит о хорошей работе всей труппы.

А вам понравился сериал «Ничто не случается дважды»?