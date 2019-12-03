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А нюх, как у собаки: НТВ покажет четвертый сезон сериала «Пёс»

Продолжение хвостатого детектива стартует с 9 декабря.

А нюх, как у собаки: НТВ покажет четвертый сезон сериала «Пёс»
«Пёс». Фото: стоп-кадр из сериала.

9 декабря на канале НТВ стартует четвертый сезон детективного сериала «Пёс». В главных ролях — Никита Панфилов и немецкая овчарка Мухтар.

История этой картины началась в 2016 году, когда вышел первый сезон. У него сразу появилось много поклонников среди зрителей, в Интернете сериал посмотрели более 70 миллионов раз. Крупнейшая в мире база данных о кино IMDb дала «Псу» рейтинг 9,0, а в этом году российское шоу купил мировой дистрибутор Dori Media Group.

По сюжету, бывший полицейский Макс теряет работу, лучшего друга и жену. По всем законам жанра, он должен был спиться, но вместо этого принялся ухаживать за раненой овчаркой. Герой дает ей оригинальную кличку Пёс, и вместе они начинают распутывать заковыристые дела, которые не под силу даже матерым сотрудникам полиции.

В четвертом сезоне зрителей ждет семейная драма. Дело в том, что бывшая жена Макса, вышедшая замуж за его друга, начинает подозревать нового супруга в измене.

Интересно, что в этом сериале играет собачья актерская династия. В первых двух сезонах роль Пса исполняла овчарка по кличке Граф, которого затем заменил его сын — Мухтар. Новая звезда сериала не сразу поняла, что от нее требуется, но упорная работа с кинологами помогла новичку разобраться в сценарии.

Новое расследование Пса начнется 9 декабря в 21:00.

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детективный сериалдомашние животныезвездные собакиновый сезон сериалаНТВсобаки
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А нюх, как у собаки: НТВ покажет четвертый сезон сериала «Пёс»
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