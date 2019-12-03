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Успешное продолжение: сериал «Тест на беременность» вернулся со вторым сезоном

Продолжение медицинского телепроекта пришлось ждать почти 5 лет

Успешное продолжение: сериал «Тест на беременность» вернулся со вторым сезоном
Актеры сериала «Тест на беременность»: Кирилл Гребенщиков, Сергей Мигицко, Светлана Иванова и Татьяна Рассказова. Фото: Первый канал

Первый сезон сериала «Тест на беременность» был показан Первым каналом в январе 2015 года и быстро завоевал много поклонников. Несколько зрительниц заявили, что именно благодаря сериалу влюбились неонатологию и решили учиться этой специальности».

Роль медицинского светила, доктора Юрия Колмогорова, в фильме сыграл Александр Яцко. Его герой – отличный врач, но не очень хороший человек: крутит романы на стороне, отличается мстительностью. Яцко своего персонажа не оправдывает, но пытается найти объяснение его поступкам:

«Это история не просто мерзавца, она окрашена человеческими чувствами и моего героя можно оправдать тем, что именно любовь заставила его так себя вести».

Кадр из сериала «Тест на беременность»
Кадр из сериала «Тест на беременность»

Актёр Кирилл Гребенщиков, который в сериале играет неонатолога Андрея Лазарева, говорит, что гордится точностью и достоверностью всех медицинских манипуляций в сериале:

«Все актёры очень ответственные и рядом всегда были консультанты. Позднее настоящие врачи, представители других специальностей, говорили, что всё очень толково сделано. Они отмечали, что если мы где-то и отошли от правды, то лишь ради какого-то художественного момента. Серьезных претензий к нам пока не было».

Роль Руслана Базанова, специалиста по ЭКО, сыграл актёр Данила Дунаев. По его словам, раскрыться, как драматическому актёру, ему помог личный отцовский опыт воспитания троих детей. Также Данила отметил, что благодаря сериалу лучше понял сам себя и его стали чаще узнавать на улицах.

«Я очень благодарен этому фильму за то, что убедился: никогда в жизни я не стал бы врачом. Точно. Я в некотором роде работаю с людьми, с помощью актёрского мастерства помогают людям принимать непростые решения, меняться и так далее. Но это всё-таки работа с психологией. А когда это связано непосредственно с телом, у тебя должно быть огромное количество знаний, огромный опыт. Я бы никогда в жизни не стал врачом, это точно».

На вопрос, планируются ли съёмки третьего сезона, актёры отвечают уклончиво, но вполне допускают, что продолжение будет.

Отметим, что первый сезон «Теста на беременность» снимался полностью в Ленинской больнице Санкт-Петербурга, а второй – в Москве в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

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Успешное продолжение: сериал «Тест на беременность» вернулся со вторым сезоном
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