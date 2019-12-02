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«Зритель всегда нуждается в настоящем»: стартовал второй сезон сериала «Тест на беременность»

Актриса Светлана Иванова успела сама родить, пока снимали продолжение.

«Зритель всегда нуждается в настоящем»: стартовал второй сезон сериала «Тест на беременность»
Светлана Иванова снова блистает на экране в медицинском халате. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

2 декабря на Первом канале стартовал показ второго сезона сериала «Тест на беременность». Телевизионная сага о врачи-акушерах продолжается, так как первый сезон, вышедший в 2015 году, имел большой успех.

Напомним, картина рассказывает о том, как иногда непросто люди появляются на свет. В ее сюжет вошли реальные случаи из жизни, в кадре — настоящие младенцы, родильные палаты и медицинское оборудование.

«Когда мы снимали первый сезон, никто не ожидал, что будет такая любовь и такой резонанс. Все-таки медицина — это что-то такое узкоспециальное. Но получилось, что наша история не столько про больницу, сколько про общечеловеческие важные вещи, зритель всегда нуждается в настоящем и честном», — цитирует StarHit исполнительницу главной роли Светлану Иванову.

Кстати, съемки второго сезона сериала пришлось прервать на несколько месяцев из-за ее беременности. Играя главу отделения гинекологии, она сама стала мамой. Правда, уже через пару месяцев после родов вернулась на площадку.

Режиссер Антон Сиверс, присоединившийся к проекту на втором сезоне, рассказал, что актриса уже неплохо поднаторела в акушерстве и сама объясняла ему, что и как должно происходить в палате.

Сериал продолжает сочетать в себе драму и мелодраму. Если второй сезон будет пользоваться такой же популярностью, как и первый, то создатели не исключают возможности продления история.

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Тэги:

беременность и родывторой сезонПервый каналСветлана Ивановасериал «Тест на беременность»
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«Зритель всегда нуждается в настоящем»: стартовал второй сезон сериала «Тест на беременность»
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