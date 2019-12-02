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«Жизнь – это любовь, а не война»: Епифанцев эмоционально рассказал о новом сериале «Алёша»

Канал НТВ начал съемки нового драматического проекта. Время действия - лето 1944 года.

«Жизнь – это любовь, а не война»: Епифанцев эмоционально рассказал о новом сериале «Алёша»
Кадры команды сериала "Алеша". Источник: Пресс-служба НТВ

НТВ начал съёмки 4-серийной военной драмы, в которой зрителям расскажут историю пулемётчика Ефрема Жаворонка, которому волей судьбы выпало заботиться о шестнадцатилетнем пареньке Алёше в самый разгар войны. В центре повествования – белорусская наступательная операция «Багратион» летом 1944 года, которую впоследствии назовут одной из крупнейших военных операций. В кадре душераздирающее столкновение лучших немецких фронтовиков и израненных русских партизан. А в фокусе внимания – люди, которые живые и настоящие по обе стороны баррикад.

Кадры актеров сериала "Алеша"
Кадры актеров сериала «Алеша». Источник: Пресс-служба НТВ

Исполнитель главной роли пулемётчика актёр Владимир Епифанцев высоко оценил характер своего героя:

«Ефрем – воин высокого полёта. Он знает, что жизнь – это любовь, а не война. Чувствует, что самый страшный враг человека – он сам, и бороться нужно в первую очередь с собой. Валить фашистов направо и налево – это не для него, ведь он прекрасно понимает, что враги – такие же живые люди. А если это так, стоит ли нажимать на курок? Ефрем – персонаж лирический. Он лиричен во всём, даже в том, как воюет. При всей его брутальности, при всём могуществе и сходстве с этаким Ильей Муромцем, он нежный, неагрессивный и пронзительный человек. Я очень ценю, когда в роли есть такое сочетание».

На снимке: актер Владимир Епифанцев
На снимке: актер Владимир Епифанцев. Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Сценарий проекта основан на повести Ивана Пташникова «Найдорф», главная мысль которой в том, что на войне нет чужих детей, матерей, жён или братьев. На войне все – свои, родные, кровные.

Роль мальчика Алёши сыграет актёр Максим Сапрыкин. В сериале также задействованы Анна Попова, Максим Сапрыкин, Евгения Каверау, Вадим Сквирский. Съёмки пройдут в республике Беларусь.

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«Жизнь – это любовь, а не война»: Епифанцев эмоционально рассказал о новом сериале «Алёша»
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