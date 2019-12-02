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Мастер Йода вернулся и включил свою музыку: в Сети появился новый мем

Маленький персонаж нового сериала «Мандалорец» уже завоевал армию фанатов.

Мастер Йода вернулся и включил свою музыку: в Сети появился новый мем
Ну разве он не милашка? Фото: стоп-кадр из сериала «Мандалорец».

Создатели сериала «Мандалорец», который продолжает историю «Звездных войн», использовали сильный козырь, чтобы раскрутить свою картину. По сюжету, главный герой — галактический наемник — подобрал на одной из планет маленького пришельца. Малыш той же расы, что и легендарный магистр Йода: зеленый, с гремлинскими ушками и большими глазами. Только он не говорит ломанными фразами и обладает очарованием ребенка.

Этот милый персонаж уже завоевал свою популярность в Сети. Об этом говорит количество мемов с ним, которые уже наплодили пользователи Интернета. Один из них касается музыкальной темы. В одной из серий крошка-Йода летит на корабле Мандалорца и с детской непосредственностью щелкает неизвестные ему кнопки, чем очень раздражает главного героя.

В Сети уже появилась куча копий этого фрагмента сериала, на который фанаты «Звездных войн» наложили музыкальные композиции. Мол, маленький инопланетянин включает наемнику старые хиты с Земли, чем бесит пилота.

Таким образом, Йода уже поставил своему спутнику Бритни Спирс, 50 cent и даже Эдуарда Хиля. Кроме того, Интернет-умельцы используют новый мем, чтобы показать разницу во вкусах детей и взрослых, так как инопланетянин автоматически ассоциируется у всех с ребенком. Ждем таких же видео с российскими звездами.

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Мастер Йода вернулся и включил свою музыку: в Сети появился новый мем
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