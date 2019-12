Мастер Йода вернулся и включил свою музыку: в Сети появился новый мем

Создатели сериала «Мандалорец», который продолжает историю «Звездных войн», использовали сильный козырь, чтобы раскрутить свою картину. По сюжету, главный герой — галактический наемник — подобрал на одной из планет маленького пришельца. Малыш той же расы, что и легендарный магистр Йода: зеленый, с гремлинскими ушками и большими глазами. Только он не говорит ломанными фразами и обладает очарованием ребенка.

Этот милый персонаж уже завоевал свою популярность в Сети. Об этом говорит количество мемов с ним, которые уже наплодили пользователи Интернета. Один из них касается музыкальной темы. В одной из серий крошка-Йода летит на корабле Мандалорца и с детской непосредственностью щелкает неизвестные ему кнопки, чем очень раздражает главного героя.

are you kidding me pic.twitter.com/occtAetXqs

В Сети уже появилась куча копий этого фрагмента сериала, на который фанаты «Звездных войн» наложили музыкальные композиции. Мол, маленький инопланетянин включает наемнику старые хиты с Земли, чем бесит пилота.

Okay wait this one might fit even better pic.twitter.com/abSkI0bpd3

— Andrien Gbinigie (@EscoBlades) December 1, 2019