Актер сериала «Тест на беременность»: «Моя физиономия транслирует отрицательное обаяние, но я исправлюсь»

Александр Яцко и другие актеры, сыгравшие главные роли в популярном сериале о врачах, рассказали Teleprogramma.pro о съемках и о возможном продолжении этой истории.

Число медицинских сериалов, снятых и показанных за последние годы, увеличивается в геометрической прогрессии. Многие из тех, кому сейчас «за 35», еще помнят легендарную «Скорую помощь» с Джорджем Клуни и ее волнующий саундтрек. Затем был гениальный бунтарь доктор Хаус, вдохновивший сценаристов по всему миру на создание новых и новых картин о врачах, больницах, болезнях.

Наши сериалопроизводители тоже не остались в стороне от моды на «медицинское» кино. «Интерны» и «Склифосовский», «Женский доктор» и «Неотложка», «Дневник доктора Зайцевой», «Доктор Рихтер» и, прости господи, «Доктор Тырса» — вот лишь самые известные сериалы, показанные на нашем телевидении.

Какие-то из них лишь веселят и расслабляют, какие-то заставляют с интересом следить за судьбами героев. Но лишь немногим удается действительно «зацепить» зрителя и вызвать глубокий эмоциональный отклик. Их смотрят и пересматривают, их продолжения очень ждут, с их персонажей хотят брать пример.

К числу таких сериалов относится «Тест на беременность», стартовый сезон которого Первый канал показал в январе 2015 года.

«Это лучший в мире фильм. Благодаря просмотру «Теста на беременность» я решила учиться на врача неонатолога», — признаётся в соцсетях одна из зрительниц. «Я поступала в мед и не знала какую специальность выбрать, но именно это сериал влюбил меня в неонатологию», — вторит ей другая.

Обе эти девушки с нетерпением ждали выхода второго сезона сериала и ждать пришлось долго — почти пять лет. Но 2 декабря это всё же случилось — продолжение «Теста на беременность» появилось в эфире Первого канала.

Портал Teleprogramma.pro уже успел пообщаться с исполнителями главных ролей в сериале и задать им несколько вопросов.

Кирилл Гребенщиков

Актер Кирилл Гребенщиков в сериале сыграл неонатолога Андрея Лазарева, с которым у главной героини завязались отношения. Во втором сезоне вместе с Бахметьевой он воспитывает её сына, Мишу, рожденного от другого мужчины.

— В чем принципиальное отличие «Теста на беременность» от остальных медицинских фильмов и сериалов, в чем секрет его успеха?

— «Интерны», к примеру, это совсем другой формат. «Склифосовский» я не видел, поэтому не могу сказать. В «Тесте на беременность» мы старались достоверно показать то, что касается медицинской темы, мы делали всё максимально приближенно к правде. А во-вторых, наверное, важную роль сыграли толково прописанные человеческие отношения, отношения между персонажами, а также грамотный кастинг.

Во многом успех первого сезона зависел от картинки. Там была очень хорошая картинка. Что со вторым сезоном будет, я пока не знаю. Но из этого тоже складывалась, на мой взгляд, удача этой истории.

— Фильмы и сериалы о врачах часто критикуют за большое количество ошибок. Например, в «Склифосовском» актеры даже медицинские инструменты ухитрялись не той стороной «использовать».

— У нас такого не было, в первую очередь за счет того, что актеры очень ответственные. Света Иванова, например, очень серьезно относится к этому. С ней «не забалуешь», не получится делать что-то условно, это просто невозможно.

Рядом всегда находился консультант и, если даже в какой-то момент его не было, мы кому-то звонили и консультировались.

Позднее настоящие врачи, представители других специальностей, говорили, что всё очень толково сделано. Они отмечали, что если мы где-то и отошли от правды, то лишь ради какого-то художественного момента. Серьезных претензий к нам пока не было.

— Играя в таком специализированном сериале, чувствуете ли вы особую ответственность?

— При исполнении любой роли мы чувствуем ответственность и стараемся, чтобы всё удалось. Так что здесь особой ответственности я не чувствовал.

— Почему был такой длительный перерыв между выходом двух сезонов?

— Это не от нас зависит, а от кинопроизводства у нас в стране. У нас логичные правила маркетинга – «получилось – продай еще» — не работают. Пока раскачаются, деньги – туда, деньги – сюда…

— За эти пять лет вы не растеряли своего зрителя?

— Я думаю, что тот зритель, который у нас был, останется с нами. Наоборот, люди ждут. Конечно, хотелось бы раньше показать второй сезон, потому что по сюжету проходит год, а в реальности прошло пять лет. И наша человеческая жизнь за это время успела сильно измениться. Это большой срок.

— Планируется ли снять третий сезон? Концовка второго это предусматривает?

— Высосать из пальца можно всё, что угодно. На всякий случай, как это часто делается, у второго сезона есть открытый финал. Но это, опять же, делается на всякий случай, и это связано с нашим кинопроизводством – мы не смотрим вперед.

Данила Дунаев

Актер, музыкант и просто красавец-мужчина Данила Дунаев, сыгравший роль специалиста по ЭКО Руслана Базанова, влюбленного в доктора Бахметьеву, еще до начала съемок первого сезона успел трижды стать отцом. Этот опыт, конечно, помог ему правильно сыграть роль и раскрыться как драматическому актеру.

— Конечно, когда у тебя есть дети, ты становишься более ответственный и более внимательный. Начиная с того, как держать младенца в руках, и заканчивая тем, что вообще там происходит, какие процессы. Конечно, приходилось всё изучать. Хотя, с другой стороны, у нас были консультанты хорошие, которые нам всё рассказывали.

— Оба сезона сериала снимались в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко?

— Первый сезон снимали полностью в Питере, в Ленинской больнице, если не ошибаюсь. А второй, кроме каких-то уличных питерских сцен – в Москве, в Бурденко.

— Больничный персонал уже привык к тому, что на их территории трудятся актеры, операторы и все остальные?

— Персонал нас обычно не видел. Нам только в выходные давали площадку. Но очень смешно было, что иногда к нам приходили пациенты больницы, просили у нас помощи, причем некоторых мы даже консультировали, например, показывали, как пройти в ординаторскую. Подходили женщины, удивлялись, почему в выходные нет лечащих врачей, а мы тут ходим все такие важные. В общем, иногда случались курьезные случаи.

— А вы могли бы работать врачом?

— Я очень благодарен этому фильму за то, что убедился: никогда в жизни я не стал бы врачом. Точно. Я в некотором роде работаю с людьми, занимаюсь арт-терапией, с помощью актерского мастерства помогают людям принимать непростые решения, меняться и так далее.

Но это всё-таки работа с психологией. А когда это связано непосредственно с телом, у тебя должно быть огромное количество знаний, огромный опыт. Плюс ко всему должно быть еще что-то человеческое. Я бы никогда в жизни не стал врачом, это точно.

— Какую роль в вашей карьере сыграл этот сериал?

— Меня стали узнавать. Хотя и до этого были крупные проекты типа «Один в один» или «Точь-в-точь», или еще что-то. Но именно после этого сериала стали чаще узнавать, в том числе молодые и не очень молодые мамочки. И все мои коллеги, кто посмотрел «Тест на беременность», сказали: «Даня, ты молодец, хороший сериал сняли». Стали хвалить.

Но я всё же человек, который много чем занимается и не живет одной актерской карьерой. Многие люди, которые приходят на мой курс, даже не в курсе, что я актер и где-то снимался. Для меня это самый главный комплимент – когда меня не знают как артиста, но знают как человека, к которому можно прийти и разобраться со своими проблемами.

— Ассоциируют ли вас с героем сериала?

— Есть такое, конечно. Но меня это, честно говоря, не устраивает. Потому что я не являюсь Русланом Базановым. Я Данила Дунаев, у которого свой извилистый путь и в карьерном, и в личном плане.

А люди, как правило, тебя ассоциируют с твоим персонажем и общаются с тобой как с ним – достаточно формально. Хотя я, наверное, ни разу в жизни не сыграл кого-то, кроме себя, так что Базанов – это тоже часть меня. Но не целое. Это одна из моих граней.

— Что известно о возможном появлении третьего сезона?

— Не знаем. Что-то спрашивали у нас: писать – не писать, будем мы работать или не будем. Но мы-то люди зависимые. Конечно, мы сниматься будем, если вы напишете. Пока никакой точной информации нет.

— То есть теоретически второй сезон может стать последним?

— На самом деле очень логичным был именно первый сезон, он закончился очень грамотно. Он был снят как длинный и очень захватывающий полный метр.

Во втором сезоне мы видим развитие линий, появляются новые персонажи, Это более «сериальный» сериал. Первый сезон был похож на законченное кино и там был очень интересный финал, который можно и не продолжать.

Но теперь, поскольку есть успех, возможно, продюсеры хотят снять третий.

Александр Яцко

Заслуженному артисту РФ Александру Яцко в «Тесте на беременность» досталась роль медицинского светила, Юрия Колмогорова. В первом сезоне этот немолодой женатый мужчина закрутил с Бахметьевой роман, из-за чего она, не выдержав, сбежала из Москвы в северную столицу.

В новом сезоне он тоже приезжает в Питер и становится руководителем медицинского центра. Он подозревает, что ребенок Натальи — его, но так это или нет — мы сможем узнать чуть позже.

Личность Колмогорова у зрителей вызывает смешанные чувства. Вроде бы он и негодяй, «поматросивший» и бросивший влюбленную женщину, но Наталью тоже можно понять — очень уж привлекает, ведь ей было сложно устоять перед натиском такого сильного, уверенного в себе человека. Именно об этом мы и спросили Александра Владимировича.

— Считаете ли вы своего героя отрицательным?

— Его характер был написан исходя из условий жанра. Здесь ведь есть элемент такого хорошего «мыла». Это история не просто мерзавца, она окрашена человеческими чувствами и моего героя можно оправдать тем, что именно любовь заставила его так себя вести.

Это часто случается, когда учитель влюбляется в ученицу и наоборот.

Даже у группы ABBA была песня о том, как «Всё изменилось, когда я поцеловала учителя» — «When I kissed the teacher». Эта ситуация хорошо известна.

Одна моя знакомая вышла замуж за своего ученика, у которого она была классным руководителем. Это то, что оправдывает немного человека. Но в целом в истории должен быть кто-то плохой, а у меня физиономия транслирует некое отрицательное обаяние. Это ведь не первый мерзавец, которого я сыграл.

— Вы всё же считаете его мерзавцем?

— Ну он так написан. Там есть поступки, которые иной оценки не подразумевают. Во втором сезоне он остался не очень хорошим дядькой. Он мстительный, вредный, но тем не менее парень неглупый, раз такую карьеру неплохую сделал.

Но мне дали возможность, слава богу, в нескольких сценах быть нормальным адекватным человеком. Надеюсь, в третьем сезоне, слухи о котором уже пошли, я еще больше продвинусь в сторону хорошего, в сторону исправления.

А вы смотрите второй сезон «Теста на беременность»? И будете ли смотреть третий?