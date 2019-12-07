От муляжей младенцев до реальных детей: как снимался второй сезон сериала «Тест на беременность-2»

Первая часть проекта, несмотря на довольно простой сюжет и минимум драматургии, прошла в российском телеэфире в 2015 году с оглушительным успехом. Почему-то зрители каждый вечер с замиранием сердца наблюдали за жизнью городского Медцентра и особенно его акушерско-гинекологического отделения. С тех пор утекло много воды, но интерес аудитории не падал: ну когда, когда же появятся новые серии «Теста на беременность»? И вот накануне 2020 года - долгожданная премьера. Что случилось с героями и, самое главное, актерами сериала за это время, выясняла «Телепрограмма».

Рожают все!

«Три года жизни, счастья и мук, дружбы, творчества, борьбы, смеха и слез, литров кофе, нескольких килограммов сникерсов, когда покидали силы, - написала в Инстаграме перед выходом в эфир Первого канала второго сезона Светлана Иванова (заведующая акушерским отделением Наталья Бахметьева). - Родившиеся дети, свои и киношные. Это было долго. Главное, чтобы не зря».

Прежде всего Иванова говорила о себе. В 2018 году актриса родила второго ребенка продюсеру Джанику Файзиеву - дочь назвали Мирой. Это был первый «проектный» ребенок. На время беременности съемки приостановили, но вскоре после родов актриса вернулась на площадку.

— При поддержке семьи наладили систему: были водители, была сумка-холодильник для передачи молока, - призналась Светлана. - И все получилось. Я не одна такая: в нашем кино много мам-артисток, и все справляются.

Второй за время съемок ребенок (дочь) родился у режиссера сериала Антона Сиверса, третий (сын) - у актера Кирилла Варакса, играющего акушера Саморядова, четвертый (сын) - у оператора Михаила Верийского. И все это за время работы над вторым сезоном проекта! Только представьте, как при этом снимали стрессовые сцены в больнице! Особенно с учетом того, что во втором сезоне в Медцентре по сюжету резко взлетает младенческая смертность! Один молодой отец командует на площадке, второй - снимает, молодая мама в кадре принимает трудные роды в отделении гинекологии. Чуть ли не каждый день по сценарию - ЧП: то сложнейшая операция, то «КамАЗ» у роддома беременную женщину сбил, то любовные драмы внутри коллектива развернулись, то череда интриг. Получается, почти каждый из участников съемки уже не просто профи, а настоящий соучастник действия, ведь каждого дома ждет малыш. Или будет ждать! Есть и такие.

Звезда фильма «Груз 200» Агния Кузнецова вот-вот родит первенца танцору Максиму Петрову. В «Тесте на беременность-2» актриса сыграла впервые, ей досталась роль Ники - сестры специалиста по ЭКО Руслана Базанова (Данила Дунаев).

Помимо родившихся детей, за время съемок сериала и потенциальные семьи успели склеиться: 55-летний Артур Ваха, играющий главврача Медцентра, признался, что готов сделать предложение 31-летней Виктории Романенко. «Совпало состояние души», - объяснил ветеран сцены и экрана. Вот такой максимально репродуктивный проект.

Ауг , Уколова , Ургант

В сериале по-прежнему много сверхнатуралистичных сцен. Зрители чуть ли не в каждой серии видят появляющегося на свет малыша. Но мучить живых детишек никто, конечно, не стремился. Художники изготовили чрезвычайно реалистичные муляжи детей. Пластический грим, накладные животы, пуповины изготавливали заново. Кроме того, снимали вторую часть «Теста на беременность» в настоящих больницах, роддомах, действующих операционных.

— В новом сезоне все главные герои столкнутся с предательством, - объяснил продюсер проекта Юрий Сапронов. - Мы станем свидетелями войны поколений и объединения команды перед новым врагом. Помимо полюбившихся персонажей, в новом сезоне мы познакомимся с новыми героями в исполнении Владимира Кошевого, Андрея Урганта, Анастасии Уколовой, Полины и Юлии Ауг.

Снимали проект в Питере и Москве. И некоторым актерам приходилось буквально бегать с одной съемочной площадки на другую, мотаясь из города в город. Или даже из страны в страну. Так, Анна Пескова параллельно снималась в военной драме «Прощаться не будем», где у ее героини были светлые волосы. Поэтому, возвращаясь на площадку «Теста на беременность», актриса, играющая старшую медсестру Ингу Елизарову, шла на поклон к гримерам и перекрашивалась в нужный цвет.

Оставшаяся в проекте Лянка Грыу (заведующая лабораторией Ольшанская) летала на съемки из Америки - актриса познакомилась с будущим мужем Михаилом Вайнбергом именно в «Тесте на беременность». Режиссер снимал первый сезон проекта, а потом женился на молодой красавице, у них родился сын Максим, после чего пара улетела жить в США.

Что было в первом сезоне

Тем, кто пропустил серии, уже показанные в эфире, вкратце сообщаем завязку второго сезона. Наташа Бахметьева живет с Андреем Лазаревым (Кирилл Гребенщиков) и годовалым сыном Мишей, пробуя совмещать роль домохозяйки и матери. Когда она приезжает в Медцентр поздравить акушера Евгению Ефимовну (Татьяна Рассказова), видит жуткое ДТП: грузовик у ворот клиники сбивает роженицу. Бахметьева спасает пациентку, но ребенка не удается. Оставшись в отделении, Наташа узнает, что за последние дни умерло несколько новорожденных. Главврач Саморядов (Артур Ваха) предлагает ей экстренно вернуться из декрета, чтобы спасать положение.