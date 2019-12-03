Звезда «САШАТАНЯ» Андрей Гайдулян: «Я с удовольствием поработаю в Голливуде!»

На ТНТ вышел новый сезон популярного сериала «САШАТАНЯ». Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с главным героем ситкома Андреем Гайдуляном, который рассказал нам о съемках в проекте, а также о жизни вне кино.

— На ТНТ стартовал новый сезон популярного сериала «САШАТАНЯ». Ваш герой успешный, добропорядочный человек. Как вы сами его оцениваете, он вам близок?

— О, я просто удивляюсь, как точно вам удалось меня прочувствовать! Успешный добропорядочный человек – это именно то, как я, Андрюша Гайдулян, себя самоидентифицирую!

— Чем вас кормили на съемках сериала «САШАТАНЯ»? Сколько часов длилась съемочная смена?

— Стандартная съемочная смена в кино длиться 12 часов. И у нас также. Иногда бывают переработки.

Что касается еды – в киностудии есть столовая, и я заказывал там обычную человеческую еду. Котлетки, знаете, гречка, борщ. Не то, чтобы я не люблю устрицы с шампанским, просто их там не было (смеется).

— В документальном фильме о сериале сказали, что ни вы, ни Валентина Рубцова не водите машину. Почему так и не сели за руль?

— Это немного устаревшая информация, не так давно я все-таки сел за руль, но машину не купил и не планирую, я, наверное, из того самого поколения миллениалов, которые не стремятся к обладанию собственностью.

Мне гораздо дешевле, проще и удобнее пользоваться такси и каршерингом, чем содержать собственную машину в Москве. Вообще, если честно, вожу только за рубежом.

— Вы дружите с Алексеем Климушкиным. В одном интервью он сказал, что даже папой его на площадке называете. Насколько у вас тесные отношения? Ходите друг к другу в гости?

— Как я только не называю Алексея Климушкина, и папой в том числе. Мы живём в Москве не далеко друг от друга, но в гости ходим редко. Мы очень любим с Алексеем пообщаться на серьёзные, трудные темы, спорим о кино, об актёрах, о событиях в обществе. Можно сказать, философствуем, иногда проверяем друг друга «на вшивость», в основном, он меня.

— Вы часто посещаете США. Расскажите, пожалуйста, а чем вы там занимаетесь?

— Я езжу туда учиться и отдыхать, провожу там примерно 3-4 месяца в году. В разное время я стажировался в актерских школах США.

Только что я вернулся из Лос Анжелеса, я месяц учился в «театральном и киноинституте Ли Страсберга», это главная актёрская школа Голливуда, откуда вышло огромное количество звёзд мирового кино, в том числе Ал Пачино, Роберт Де Ниро, Мэрилин Монро.

Ли Страсберг — великий педагог и последователь Станиславского в США. Это уже моя вторая стажировка в этом институте. Параллельно я ходил в языковую школу, учил английский, ну и наслаждался калифорнийским солнцем, фруктами, океаном.

Я люблю проводить отдых с пользой, обучаться, развиваться и немного отдыхать. Конечно, я хочу работать в американской киноиндустрии, но до этого надо подготовить себя. Недавно я снялся в небольшой роли в полнометражном фильме в США с рабочим названием «My Opia», но он пока монтируется, как выйдет – сообщу.

— Как вы считаете, нужно ли поддерживать отношения с бывшими?

— Интересный вопрос. Это у всех по-разному. Если получается сохранить хорошие, здоровые отношения – это очень хорошо.

— Периодически в Сети появляется информация о вашей личной жизни. Вы как-то комментируете эти новости? И вообще, вы говорите о личной жизни? Если нет, то откуда тогда берется вся эта информация?

— Спасибо, что вы деликатно задали этот вопрос. Я мало говорю о личной жизни, но журналисты не дремлют, что-то видят, у кого-то спрашивают, что-то без стеснения придумывают и – вуаля – «информация о вашей личной жизни готова». В общем, не мне вам об этом рассказывать.

Я б вообще сам с удовольствием спросил бы у некоторых изданий: «Откуда у вас такая потрясающая информация?» Ну а вообще, я искренне желаю, чтобы у всех в личной жизни всё было шикарно! Будьте счастливы, пожалуйста!