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Сериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку самых востребованных детских шоу планеты

Мультфильм смотрят в более ста странах мира.

Сериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку самых востребованных детских шоу планеты
«Маша и Медведь». Фото: стоп-кадр из сериала.

Отечественный мультсериал «Маша и Медведь» продолжает бить рекорды. Недавно он вошел в пятерку самых востребованных детских шоу в мире по версии международного исследовательского агентства Parrot Analytics. Об этом ТАСС сообщила студия Animaccord, создавшая этот мультфильм.

Независимое исследование проводилось с 20 октября по 18 ноября текущего года. Аналитики  рассмотрели 20 тысяч шоу для детей от 2 до 11 лет. Их востребованность измерялась просмотрами в Интернете, онлайн-запросами и интерактивностью зрителей в социальных сетях.

Кстати, этим летом серия «Маша плюс каша» стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле она набрала более 4 миллиардов просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео за все время существования этой платформы.

Создатели сделали «Машу и Медведя» не просто хорошим сериалом, но и торговым брендом, который успешно продается по всему миру. В этом году детскому шоу исполнилось уже 10 лет. Эту дату мультфильм встречает переведенным на 36 языков и транслируемым в более чем сотне стран мира.

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Сериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку самых востребованных детских шоу планеты
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