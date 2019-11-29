Историческая фигня: мультсериал «Симпсоны» может закрыться

Мультсериал «Симпсоны», который успешно выпускается уже 31 сезон, подходит к финишной прямой. Композитор Дэнни Эльфман в интервью изданию Joe сообщил, что следующий год станет последним для мультсериала. Мужчина является автором главной музыкальной темы проекта.

Слухи о закрытии ходят уже давно, но сейчас композитор четко озвучил имеющуюся у него информацию. Качество последних сезонов не на высоте, все меньше зрителей смотрят Симпсонов, но все это не имеет большого значения, ведь скоро мультфильму придет конец, сообщил Эльфман.

По словам мужчины, пока все на уровне слухов, но все больше компетентных людей заявляют, что мультфильм будет жить не более года. Композитор также искренне удивился, что проект вообще просуществовал так долго. Стоит отметить, что исполнительный продюсер «Симпсонов» Ал Джин опроверг слова композитора, возможно, чтобы не поднимать панику раньше времени.