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Новый сериал «Поток» расскажет о темном будущем Интернета

Российские зрители смогут посмотреть его в онлайн-кинотеатре ivi в декабре.

Новый сериал «Поток» расскажет о темном будущем Интернета
«Поток». Фото: стоп-кадр из трейлера сериала.

В Сети появился расширенный трейлер нового научно-фантастического сериала «Поток». Это психологический кибертриллер, снятый по роману Ника Кларка Уиндо компанией Amazon. В России его можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре ivi с 1 декабря.

Сюжет расскажет зрителю о новой технологии «Поток», которая в ближайшем будущем позволит людям напрямую обмениваться мыслями, образами и эмоциями, — эдакий Интернет, проведенный прямо в мозг. Естественно, на каком-то этапе фантастическое изобретение выходит из-под контроля своего создателя, и это грозит человечеству глобальным кошмаром. Ситуацию пытаются переломить сын ученого, разработавшего технологию, со своей возлюбленной.

Учитывая, в каком ключе сейчас развиваются технологии, данный сериал может оказаться не просто актуальным, а даже пророческим.

Стоит отметить, что над созданием картины работали сценарист «Ходячих мертвецов» и один из режиссеров «Черного зеркала». Актерский состав тоже радует: в сериале играет Мишель Фэйрли (Кейтилин Старк из «Игры престолов»), Дэвид Тьюлис (профессор Люпин из «Гарри Поттера») и другие английские артисты.

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Новый сериал «Поток» расскажет о темном будущем Интернета
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