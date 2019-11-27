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Это хит: сериал «Полярный» затмил конкурентов в вечерней телесетке

Создатели картины похвастались высокими рейтингами.

Это хит: сериал «Полярный» затмил конкурентов в вечерней телесетке
«Полярный». Фото: предоставлено каналом ТНТ.

На канале ТНТ завершился показ комедийного сериала «Полярный», в котором блистали Михаил Пореченков, Катерина Шпица и Иван Охлобыстин. Прошло некоторое время, и настала пора подвести итоги показа. Оказалось, что история про бывшего бандита, уехавшего в северную глубинку России, «зашла» аудитории и показала высокие рейтинги.

По данным Mediascope, сериал смотрели 19,1% аудитории в возрасте 14–44, а среди более узкой возрастной группы 18–30 — 19,9%. Как передает канал ТНТ, «Полярный», который показывали в вечернее время, с большим отрывом обошел конкурентов.  Ему проиграл контент СТС, Первого канала, НТВ, «Карусели» и «Пятницы».

«Все, кто работал над «Полярным», очень старались, на самом деле вложили в проект душу. Производство сериала заняло целых пять лет: мы писали и переписывали сценарий, переснимали и доснимали какие-то сцены, снова и снова отправлялись в длительные киноэкспедиции в Мурманскую область», — прокомментировал успех сериала исполнитель главной роли Михаил Пореченков.

Он отметил, что воспринимает получившуюся картину, как «русский эпос про богатыря и злодеев». Причем задача героя здесь не просто победить негодяев, а сделать из них новых людей.

Напомним, «Полярный» рассказал историю братка из «девяностых», который снова окунулся в родную для него стихию и из бандита превратился в «Робин Гуда». Картина наполнена не только криминальным юмором, но и романтикой, поэтому она стала популярна не только у мужчин, но и у женщин. Ну и, конечно, на успех повлияла харизма Ивана Охлобыстина, который из врача перевоплотился в преступника.

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Тэги:

«Полярный»Екатерина ШпицаИван ОхлобыстинМихаил ПореченковРейтинг сериаловРоссийские сериалыТНТ
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Это хит: сериал «Полярный» затмил конкурентов в вечерней телесетке
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