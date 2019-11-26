Что такое флибэггинг? Популярный сериал «Дрянь» породил новое слово

После «бума», который произвел британский телесериал «Дрянь» (Fleabag), в разговорную речь западных людей вошел новый термин — флибэггинг (fleabagging). Приблизительно он означает череду свиданий-знакомств с неподходящими вам людьми или постоянное хождение человека на такие свидания. Пользователи Tinder, наверняка, знают, о чем речь.

Напомним, сериал родился из популярного полуторачасового спектакля, в котором играла одна актриса — Фиби Уоллер-Бридж. Она же написала сценарий для экранизации и сама исполнила главную роль. В 2016 году вышел первый сезон, а в 2019-м — второй и заключительный. Недавно на 71-й церемонии вручения премии «Эмми» эта картина получила статуэтку «Лучший комедийный сериал», а исполнительница главной роли стала лучшей актрисой комедийного сериала.

О том, что название популярного сериала быстро превратилось глагол, пишет английское издание The Guardian. Оно приводит еще ряд возможных значений, например, озвучивание негативных вещей о человеке, стоящем рядом, так, как будто его тут нет. Или беззаботное поведение в то время, когда жизнь катится под откос.

Автор статьи отмечает, что слово стало очень популярным, но имеет слишком много значений, и у каждого оно свое.

А у вас был когда-нибудь флибэггинг? Приходилось несколько раз ходить на свидания к «не тем» людям?