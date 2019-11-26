Сериалы

Что такое флибэггинг? Популярный сериал «Дрянь» породил новое слово

Приблизительно оно означает ряд неудачных свиданий.

Что такое флибэггинг? Популярный сериал «Дрянь» породил новое слово
В сериале «Дрянь» было полно неудачных свиданий. Фото: стоп-кадр из трейлера второго сезона.

После «бума», который произвел британский телесериал «Дрянь» (Fleabag), в разговорную речь западных людей вошел новый термин — флибэггинг (fleabagging). Приблизительно он означает череду свиданий-знакомств с неподходящими вам людьми или постоянное хождение человека на такие свидания. Пользователи Tinder, наверняка, знают, о чем речь.

Напомним, сериал родился из популярного полуторачасового спектакля, в котором играла одна актриса — Фиби Уоллер-Бридж. Она же написала сценарий для экранизации и сама исполнила главную роль. В 2016 году вышел первый сезон, а в 2019-м — второй и заключительный. Недавно на 71-й церемонии вручения премии «Эмми» эта картина получила статуэтку «Лучший комедийный сериал», а исполнительница главной роли стала лучшей актрисой комедийного сериала.

О том, что название популярного сериала быстро превратилось глагол, пишет английское издание The Guardian. Оно приводит еще ряд возможных значений, например, озвучивание негативных вещей о человеке, стоящем рядом, так, как будто его тут нет. Или беззаботное поведение в то время, когда жизнь катится под откос.

Автор статьи отмечает, что слово стало очень популярным, но имеет слишком много значений, и у каждого оно свое.

А у вас был когда-нибудь флибэггинг? Приходилось несколько раз ходить на свидания к «не тем» людям?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Tinderзнакомствасайты знакомствсвиданиесвидание с незнакомцемсвиданияСериал «Дрянь»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Что такое флибэггинг? Популярный сериал «Дрянь» породил новое слово
Интересно?
Поделись с друзьями: