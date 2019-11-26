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«Совершенно другой проект»: звезды попробовали новую «Кухню»

Для светской тусовки в Москве показали два эпизода старого-нового сериала.

«Совершенно другой проект»: звезды попробовали новую «Кухню»
Актеры сериала «Кухня» представили продолжение проекта. Фото: канал СТС.

25 ноября в Москве прошла светская вечеринка по случаю премьеры нового сериала «Кухня. Война за отель». Картина стартует 2 декабря на канале СТС, но звездным гостям заранее показали первые две серии, что они смогли оценить продолжение кулинарной комедии.

На мероприятии собрались ведущие актеры телесериала. Исполнитель главной роли Дмитрий Назаров честно признался, что несколько лет назад у него наступило перенасыщение «Кухней». Мужчина больше не хотел возвращаться к этому проекту, но потом увидел в нем серьезные изменения и с удовольствием принял участие в новых съемках.

Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров хотел завязать с «Кухней», но не вышло. Фото: канал СТС.

Посмотреть премьеру пришли Михаил Галустян, Алёна Водонаева, Алёна Апина, Елена Валюшкина, Денис Клявер, Екатерина Волкова и другие звезды. Многие из них поделились своими впечатлениями от первых двух серий.

«Крепкий сериал, хорошие сценаристы, юмор, драматургия — всё здорово! Я редко смеюсь, но здесь было много поводов для смеха. Отмечу, что давно не смотрела наши проекты, обычно включаю зарубежные. Но при просмотре «Кухни» в какой-то момент забыла, что это российский продукт — и это уже можно назвать успехом», — прокомментировала актриса Жанна Эппле.

«Получился совершенно другой проект с новыми стилем съёмок и командой. Что неизменно, так это любимые герои, за которыми так же любопытно следить», — добавила актриса Илана Юрьева.

Напомним, что телезрители увидят новый сериал на СТС, шоу стартует 2 декабря в 19 часов.

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«Кухня»Дмитрий НазаровЖанна ЭпплеИлана Юрьевановый сериалпремьера сериала
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«Совершенно другой проект»: звезды попробовали новую «Кухню»
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