Зрителям раскрыли секреты съемок нового сезона «САШАТАНЯ»

Создатели любимого аудиторией ситкома «САШАТАНЯ» раскрыли некоторые детали съемок нового сезона. Журналистам Teleprogramma.pro удалось выяснить, в чем секрет успеха сериала, ведь он идет на ТНТ уже более шести лет.

Залогом его востребованности является реалистичность – многие россияне видят в Саше и Тане самих себя. Позже выяснилось, что немалую долю успеха составляют и реалистичные декорации – так, квартиры супругов на самом деле, не существует, а Андрей Гайдулян, сыгравший Сашу, на самом деле не ест пиццу и бургеры, как его герой, а перебивается яблоками для вида.

Важно отметить, что остальные места, которые мы можем увидеть в сериях – настоящие. В новом сезоне героям придется несладко, отмечают режиссеры и сценаристы. Так, олигарху Сергееву предстоит заработать с нуля потраченное его сыном на криптовалюту состояние. Однако предприимчивый бизнесмен уже имеет несколько вариантов развития событий.