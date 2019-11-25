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Долгожданное возвращение: сериал «СашаТаня» снова порадует зрителей на ТНТ

В новом сезоне поклонников ситкома ждут невероятные приключения давно знакомых героев.

Долгожданное возвращение: сериал «СашаТаня» снова порадует зрителей на ТНТ
Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Один из самых известных и популярных телесериалов возвращается на экраны ваших телевизоров. «СашаТаня» снова с нами, а главное событие нового сезона вряд ли оставит кого-то равнодушным — возвращение папы из мест не столь отдаленных. Сильвестр Андреевич вряд ли будет доволен узнав, как сын распорядился его капиталом — Саша вложил всю сумму в китайскую криптовалюту, в результате чего остался без гроша. Но олигархов бывших не бывает, и у папы уже готов новый план возвращения в список Форбс.

Еще одно важное событие нового сезона — появление старого друга семьи Сергеевых — бывшего студента и аспиранта «Универа» Артура Микаеляна или просто Майкла. Но как известно Майкл просто так не появляется, поэтому он просит у Саши об одолжении, а именно – устроить в офис своего племянника Гришу. Саша соглашается и берет кота в мешке. Оказывается, что этот самый Гриша ничего не умеет, его главный навык — уверенное пользование кулером.

Также в новых эпизодах главных героев ждет небольшой ремонт, Саше предстоит покупка мотоцикла, сестре Тани Кате сдача экзаменов в автошколе, а Сильвестра Андреевича больничные покои, после того как он попробует блюдо, приготовленное Таней.

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Долгожданное возвращение: сериал «СашаТаня» снова порадует зрителей на ТНТ
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