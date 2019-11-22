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Создатели «Игры престолов» сняли альтернативную концовку сериала

О секретном финале проболтался актер Кристофер Хивью.

Создатели «Игры престолов» сняли альтернативную концовку сериала
Кристофер Хивью в роли Тормунда. Фото: PLANET PHOTOS

Норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший одичалого Тормунда в сериале «Игра престолов», рассказал журналистам, что у популярной фентезийной телесаги есть альтернативная концовка, но зрители ее, скорее всего, никогда не увидят.

«Ну, мы снимали альтернативный финал, — цитирует актера британская газета Metro. — Это было больше для развлечения, но я не знаю, можно ли мне говорить вам об этом».

Подробности иной концовки Хивью отказался раскрывать, отметив лишь, что очень повеселился на съемках.

Та концовка, что показали зрителям, рыжеволосого «варвара» несколько шокировала. Он признался, что после седьмого сезона у него, да и у всех актеров были свои теории, чем все закончится, вариантов были тысячи. Но, всё равно, в финальных сериях было много того, чего Хивью не ожидал. В целом, развязка ему понравилась.

Кристофер Хивью
Кристофер Хивью вместе с другими актерами пришел на вечеринку «Игры престолов» в Лондоне, которая состоялась 18 ноября. Фото: Pep1/ZUMAPRESS.com

Странная позиция создателей сериала… Сейчас, когда с финала «Игры престолов» прошло уже полгода, показ той самой «веселой» концовки был бы очень желаем зрителями. Вот вы бы пошли на него в кино?

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Создатели «Игры престолов» сняли альтернативную концовку сериала
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