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Вашего врача и тут, и там показывают: ТНТ превратит «Интернов» в «Мультернов»

Креативные продюсеры знаменитого сериала решили вдохнуть вторую жизнь в популярный проект.

Вашего врача и тут, и там показывают: ТНТ превратит «Интернов» в «Мультернов»
Кадр из проекта "Мультерны"/Фото: телеканал ТНТ

Создатели нашумевшего сериала «Интерны» на ТНТ решили дать проекту вторую жизнь и перенесли полюбившихся всем героев в мультиформат. НА ТНТ рассказали, что первая серия «Мультернов» выйдет на канале уже 23 ноября. Главными героями мультфильма станут уже полюбившиеся многим суровый главврач Кисегач и ее любовь доктор Быков, испытывающий пламенную страсть к алкоголю венеролог Купитман, искренняя и непосредственная Варя Черноус и многие другие.

Продюсер Вячеслав Дусмухаметов рассказал Teleprogramma.pro, что «Интерны» в свое время стали по-настоящему народной комедией, а «Мультерны» — это своеобразный способ посмотреть на родных персонажей под иным углом.

Кадр из проекта "Мультерны"
Кадр из проекта «Мультерны»/Фото: телеканал ТНТ

«В реальной жизни у нас много ограничений, например, мы никогда не преодолеем законы физики. Анимация же большинство барьеров снимает, остается чистое творчество, фантазия», — намекнул он на возможные детали сюжета.

Креативный продюсер Валентин Культиков признался, что с нетерпением ждет, когда же доктор Быков – тиран в белом халате «с радостью и нечеловеческим восторгом реализует то, что не мог себе позволить его реальный прототип».

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Тэги:

Иван ОхлобыстинИлья ГлинниковКристина Асмусмультфильм "Мультерны"сериал «Интерны»ТНТ
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Вашего врача и тут, и там показывают: ТНТ превратит «Интернов» в «Мультернов»
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