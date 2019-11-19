Это официально: второму сезону «Властелина колец» быть

Первый сезон долгожданного сериала «Властелин Колец» от Amazon еще не вышел в свет, а студия уже подтвердила работу над продолжением! Как сообщает издание Dedline, продолжение съемок официально подтверждено, никаких сроков создатель, естественно, пока не называет. Подобная практика очень редко применяется, так как никто с уверенностью не может заявить, что первый сезон сериала будет популярен у зрителей, особенно спустя столько лет после выхода полнометражных фильмов от Питера Джексона.

Также было объявлено, что временной промежуток между первым и вторым сезоном сериала по «Властелину Колец» вряд ли будет слишком большим, съемки будут идти практически без перерывов.

Сюжет новой истории из мира Средиземья развернется задолго до «Хоббита» и событий оригинальной трилогии фильмов, других подробностей на данный момент нет.