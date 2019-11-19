Сериалы

Это официально: второму сезону «Властелина колец» быть

Перерыв между сезонами будет коротким, съемки ожидаются в режиме нон-стоп.

Это официально: второму сезону «Властелина колец» быть
Властелин Колец. Фото: Christoph Hardt/imago stock&people

Первый сезон долгожданного сериала «Властелин Колец» от Amazon еще не вышел в свет, а студия уже подтвердила работу над продолжением! Как сообщает издание Dedline, продолжение съемок официально подтверждено, никаких сроков создатель, естественно, пока не называет. Подобная практика очень редко применяется, так как никто с уверенностью не может заявить, что первый сезон сериала будет популярен у зрителей, особенно спустя столько лет после выхода полнометражных фильмов от Питера Джексона.

Также было объявлено, что временной промежуток между первым и вторым сезоном сериала по «Властелину Колец» вряд ли будет слишком большим, съемки будут идти практически без перерывов.

Сюжет новой истории из мира Средиземья развернется задолго до «Хоббита» и событий оригинальной трилогии фильмов, других подробностей на данный момент нет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Властелин Колец»AmazonсезонСериал
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Это официально: второму сезону «Властелина колец» быть
Интересно?
Поделись с друзьями: