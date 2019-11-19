Сериал «Ничто не случается дважды»: Надежда Мейхер из «ВИА Гры» и временной скачок на 20 лет

Грузинская СССР, маленькая застава, все друг друга знают, все практически родственники. Все будет происходить в одном месте, но в двух временах: в 1990 году и 20 лет спустя.

Главного героя – политрука заставы Вадима Огнева сыграл Антон Батырев. В сериале он — волк-одиночка, человек, не умеющий любить. Главная героиня — девушка Катя (Катерина Тышкевич), появившаяся на заставе недавно вместе со своим молодым мужем — лейтенантом Богдановым.

Катя — из детдома, она никогда раньше не чувствовала такой мужской силы, которая есть у Огнева, он привлекателен мужественностью и даже закрытостью. У них все могло бы сложиться, но в первой части происходит трагедия.

Во второй части фильма Огнев находит Машу — копию потерянной любимой. Сначала он любит ее, но видит в ней Катю, а девушка Маша любит его своей любовью. В конце концов она понимает, что служит заменой, «таблеткой от боли». Пара расстается, и в расставании как раз Огнев понимает, что эту девушку он тоже любит, но просто другой любовью.

Режиссер сериала «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак, которую ценители жанра давно и заслуженно называют королевой мелодрам, рассказала Teleprogramma.pro о том, как велась работа над проектом.

— Вот этот временной скачок. В чем главное отличие персонажей и мира того времени от их версий «20 лет спустя…»?

— Давайте на примере: Катя была мягкой, нежной, продуктом советского воспитания, Маша же – оторва. Она тоже прошла детдом, но уже другого времени: в этом детдоме ей нужно было выживать, а не жить. Дерзкий характер и отсутствие боязни изменить собственную жизнь, здесь — все наотмашь. Ее ничто не пугает.

— За полтора года съемок вы работали в четырех разных странах — помимо Украины, в Грузии, Испании, Иордании. Где понравилось снимать больше всего?

— Полтора года длилась работа над проектом «от и до», и затянулось все немного, потому что нужно было дописать саму историю. Я вообще космополитка, люблю снимать везде, везде нахожу контакты. Но, конечно же, нас покорила Грузия, в которую мы влюбились еще в 2014-м, снимая «Избранницу», показанную, кстати, так же, на Первом канале — мы влюбились в местное радушие и уезжали с невероятными эмоциями.

— Каков ваш фирменный стиль работы с артистами? Вы полностью доверяете им поведение и образ персонажа или, наоборот, подробно рассказываете им задачи героев, их образ?

— Я вообще очень авторитарна, и, когда пишу сценарий, уже выписываю образы, которые на площадке и предлагаю артистам. Плюс, мы «проминаем» роль до съемок, и, конечно, артисты добавляют в образ от себя. Но вообще я ведущий режиссер, не ведомый, потому что я снимаю крупные планы, что делают немногие, а тут важно получить даже правильное вздрагивание ресниц.

Я, конечно, счастлива, что меня слышат, и добавляют свой талант в образ. Так и случилось с Антоном Батыревым, с которым тут мы работали впервые, и с Катей Тышкевич, которую, на мой взгляд, я открыла как драматическую актрису. Еще моя любимая Катя Семенова. Они оказались тем тонким материалом, из которого можно «плести кружева».

— В одном из интервью вы сказали, что история получит развитие во втором сезоне проекта. Может быть, уже стартовали съемки?

— Съемки второго сезона уже заканчиваются! После показа первого сезона за месяц в YouTube нас посмотрели — только в Украине — 15 млн человек! И попросили снимать продолжение — финал первого сезона был открытым, хотя я не собиралась снимать дальше эту историю. Но в итоге будет продолжение линий Огнева —Кати, Аглаи и, конечно, Раисы, которую отлично сыграла Надежда Мейхер (Грановская) — экс-солистка «ВИА Гры».

— На ваш взгляд, какое будущее ждет мелодраматические сериалы, как этот жанр будет развиваться?

— Чистая мелодрама, к сожалению, не может оказывать сопротивление современным работам – поэтому нужны эксперименты, такие, как в «Ничто не случается дважды»! Где есть симбиоз жанров: экшн, триллер, драма, детектив… В кинематографе во всех отношениях между мужчинами и женщинами должны появляться моменты, которые стимулируют эмоции зрителей.

Увидеть и оценить эмоции можно на Первом канале в 21:30.