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Сериал «Ничто не случается дважды»: Надежда Мейхер из «ВИА Гры» и временной скачок на 20 лет

На Первом канале стартовал премьерный показ телесериала «Ничто не случается дважды». Портал Teleprogramma.pro поговорил с режиссером проекта.

Сериал «Ничто не случается дважды»: Надежда Мейхер из «ВИА Гры» и временной скачок на 20 лет
Кадр из сериала «Ничто не случается дважды». Фото: Первый канал

Грузинская СССР, маленькая застава, все друг друга знают, все практически родственники. Все будет происходить в одном месте, но в двух временах:  в 1990 году и 20 лет спустя.

Главного героя – политрука заставы Вадима Огнева сыграл Антон Батырев. В сериале он — волк-одиночка, человек, не умеющий любить. Главная героиня — девушка Катя (Катерина Тышкевич), появившаяся на заставе недавно вместе со своим молодым мужем — лейтенантом Богдановым.

Кадр из сериала «Ничто не случается дважды».Фото: Первый канал

Катя — из детдома, она никогда раньше не чувствовала такой мужской силы, которая есть у Огнева, он привлекателен мужественностью и даже закрытостью. У них все могло бы сложиться, но в первой части происходит трагедия.

Во второй части фильма Огнев находит Машу — копию потерянной любимой. Сначала он любит ее, но видит в ней Катю, а девушка Маша любит его своей любовью. В конце концов она понимает, что служит заменой, «таблеткой от боли». Пара расстается, и в расставании как раз Огнев понимает, что эту девушку он тоже любит, но просто другой любовью.

Режиссер сериала «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак, которую ценители жанра давно и заслуженно называют королевой мелодрам, рассказала Teleprogramma.pro о том, как велась работа над проектом.

Режиссер Оксана Байрак. Фото
Режиссер Оксана Байрак. Фото: Первый канал

— Вот этот временной скачок. В чем главное отличие персонажей и мира того времени от их версий «20 лет спустя…»?

— Давайте на примере: Катя была мягкой, нежной, продуктом советского воспитания, Маша же – оторва. Она тоже прошла детдом, но уже другого времени: в этом детдоме ей нужно было выживать, а не жить. Дерзкий характер и отсутствие боязни изменить собственную жизнь, здесь — все наотмашь. Ее ничто не пугает.

— За полтора года съемок вы работали в четырех разных странах — помимо Украины, в Грузии, Испании, Иордании. Где понравилось снимать больше всего?

Кадр из сериала «Ничто не случается дважды».Фото
Кадр из сериала «Ничто не случается дважды».Фото: Первый канал

— Полтора года длилась работа над проектом «от и до», и затянулось все немного, потому что нужно было дописать саму историю. Я вообще космополитка, люблю снимать везде, везде нахожу контакты. Но, конечно же, нас покорила Грузия, в которую мы влюбились еще в 2014-м, снимая «Избранницу», показанную, кстати, так же, на Первом канале — мы влюбились в местное радушие и уезжали с невероятными эмоциями.

— Каков ваш фирменный стиль работы с артистами? Вы полностью доверяете им поведение и образ персонажа или, наоборот, подробно рассказываете им задачи героев, их образ?

Кадр из сериала «Ничто не случается дважды».Фото
Кадр из сериала «Ничто не случается дважды».Фото: Первый канал

— Я вообще очень авторитарна, и, когда пишу сценарий, уже выписываю образы, которые на площадке и предлагаю артистам. Плюс, мы «проминаем» роль до съемок, и, конечно, артисты добавляют в образ от себя. Но вообще я ведущий режиссер, не ведомый, потому что я снимаю крупные планы, что делают немногие, а тут важно получить даже правильное вздрагивание ресниц.

Я, конечно, счастлива, что меня слышат, и добавляют свой талант в образ. Так и случилось с Антоном Батыревым, с которым тут мы работали впервые, и с Катей Тышкевич, которую, на мой взгляд, я открыла как драматическую актрису. Еще моя любимая Катя Семенова. Они оказались тем тонким материалом, из которого можно «плести кружева».

— В одном из интервью вы сказали, что история получит развитие во втором сезоне проекта. Может быть, уже стартовали съемки?

Кадр из сериала «Ничто не случается дважды».Фото
Кадр из сериала «Ничто не случается дважды».Фото: Первый канал

— Съемки второго сезона уже заканчиваются! После показа первого сезона за месяц в YouTube нас посмотрели — только в Украине — 15 млн человек! И попросили снимать продолжение — финал первого сезона был открытым, хотя я не собиралась снимать дальше эту историю. Но в итоге будет продолжение линий Огнева —Кати, Аглаи и, конечно, Раисы, которую отлично сыграла Надежда Мейхер (Грановская) — экс-солистка «ВИА Гры».

— На ваш взгляд, какое будущее ждет мелодраматические сериалы, как этот жанр будет развиваться? 

Кадр из сериала «Ничто не случается дважды».Фото
Кадр из сериала «Ничто не случается дважды».Фото: Первый канал

— Чистая мелодрама, к сожалению, не может оказывать сопротивление современным работам – поэтому нужны эксперименты, такие, как в «Ничто не случается дважды»! Где есть симбиоз жанров: экшн, триллер, драма, детектив… В кинематографе во всех отношениях между мужчинами и женщинами должны появляться моменты, которые стимулируют эмоции зрителей.

Увидеть и оценить эмоции можно на Первом канале в 21:30.

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Тэги:

"Ничто не случается дважды"мини-сериалНадежда Мейхер-Грановская
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Сериал «Ничто не случается дважды»: Надежда Мейхер из «ВИА Гры» и временной скачок на 20 лет
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