Звезда сериала «Волшебное слово»: «Режиссер давал слушать музыку, чтобы понять настроение сцены»

Иногда для того, чтобы хоть что-то изменилось, приходится кардинально менять все.
Так произошло и с главной героиней сериала Евгенией Лазаревой. Она, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уходит от мужа, бросив свою обеспеченную жизнь в Америке, и возвращается вместе с дочерью к маме в небольшой провинциальный городок России.
Девушка ждет поддержки от родных, но оказывается опереться Жене не на кого. Мало того, чтобы справиться со своими проблемами, ей придется еще и решать проблемы близких людей, доказав, что отчаиваться никогда нельзя.
Корреспондент портала Teleprogramma.pro побеседовала с исполнительницей главной роли Мариной Коняшкиной о том, насколько ей близок образ ее героини.
Актриса Марина Коняшкина: «Совершенно неважно местоположение разворачивающегося действа»
«Мы не говорим сейчас о Достоевском, Толстом или Шекспире, где действительно глубоко прописан каждый образ. Любой персонаж мелодрамы – это собирательный образ, — считает актриса. Когда ты играешь, ты, конечно же, ориентируешься на то, что вот есть сценарий, есть герой, помещенный вот в такие обстоятельства и действует он вот так и вот так, исходя из этих обстоятельств.
Я совершенно не похожа на свою героиню: я просто живу по-другому. Конечно, гораздо интереснее, когда перед тобой неизвестный персонаж и нужно создавать образ с нуля. Это безумно интересно».
Марина уверена, что описанная в сериале жизненная ситуация могла произойти где угодно. Будь то маленький городок или Америка:
«Совершенно неважно местоположение разворачивающегося действа. Если вам где-то плохо – зачем там оставаться? Это просто жизнь. Вы влюбляетесь, уезжаете, можете остаться, можете не остаться – вариантов множество».
Актриса рассказала, что с режиссером Владимиром Дмитриевским она работала впервые, но знала его давно.
«Я несколько раз была на пробах у Дмитриевского. На роль утверждена не была, но общались. А в этом проекте работалось нам прекрасно. Это редкий человек, редкий режиссер, и я с удивлением наблюдала за рождением фильма.
У Владимира уже был готов фильм в голове – оставалось его только снять. Все было настолько наготове, что уже даже была написана музыка, и он давал нам ее слушать до съемки сцены, чтобы нам было понятно, какое у этой сцены будет настроение», — поделилась Коняшкина.
Режиссер Владимир Дмитриевский: «Хоть это и мелодрама, но в ней есть здоровое зерно»
Поговорили мы и с самим режиссером о тонкостях его работы с материалом будущего фильма.
«Для этого сериала уже и музыка была готова, и снимали монтажно. Но не все так гладко получается, — поделился Владимир Дмитриевский .
Вон, один из сериалов так и не вышел – его просто не пропустили на канале. Так и лежит с 2007 или 2008 года, не помню.
Есть пара-тройка шикарных сценариев, которые пылятся из-за того, что я ну никак не могу их пропихнуть продюсерам, а в это время мне звонят и пытаются заказать сопли в шоколаде».
Он также рассказал, почему решил снять эту мелодраму:
«За этот сценарий я взялся потому, что хоть это и мелодрама, но в ней, как мне кажется, есть здоровое зерно.
Я вообще за победу положительных сил, за победу любви. Той любви, которая всех делает лучше. И когда я читал сценарий, я хотел, чтобы люди, на долю которых достались испытания, победили. Чтобы они одержали победу не только над плохими людьми, но и над собой.
И я считаю, что мне удалось перенести все это на экран. У нас получилась чистая, прозрачная картина с потрясающей музыкой моего товарища Кости Шевелева. Основной темой звучит шикарный вальс, который преобразован в других эпизодах в не менее гармоничные музыкальные номера».
Напомним, сериал выходного дня «Волшебное слово» выходит на канале «Россия-1» с 16 ноября по субботам в 21:00.
А что мелодрама значит для вас?