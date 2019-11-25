Закулисье нового сезона «САШАТАНЯ»: как не потолстеть на съемках и превратить баню в особняк олигарха

Вместе с главными героями проекта мы снова окажемся в уютной квартире Сергеевых, побываем в офисе Саши, а еще заглянем в тренажерный зал, где Саша Сергеев безуспешно борется с последствиями бургерной диеты, посетим роскошные апартаменты олигарха Сильвестра Сергеевича и, конечно, займемся шоппингом вместе с Таней в одном из торговых центров Москвы.

Журналисты Teleprogramma.pro заглянули за кулисы популярного сериала «САШАТАНЯ». И вот, что там было интересного.

Чем сериал понравился россиянам

Продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков решили, что семейный быт Саши и Тани Сергеевых заслуживает собственного сериала.

И не прогадали – «САШАТАНЯ» идет в эфире ТНТ уже шесть лет, и причина его успеха очевидна — истории близки большинству из зрителей. Россияне видят в персонажах себя, решают те же проблемы, что и Сергеевы, вместе с ними учатся справляться с жизненными обстоятельствами, главным образом, при помощи чувства юмора.

Это реалистичный сериал, возможно, именно потому, что когда-то он начался с реальной истории — беременности главной актрисы Валентины Рубцовой.

Из-за этого даже пришлось перенести съемки, но, как утверждают продюсеры, — эта пауза пошла только на пользу. После возвращения молодая мама стала играть еще более правдоподобнее. Валентина вернулась в кадр, а семья Сергеевых переехала в съемную квартиру на Алтуфьевском шоссе.

Квартира Сергеевых — это декорация, а вилла олигарха — настоящая

Если сериал «Универ» полностью снимался в декорациях, то «САШАТАНЯ» переместился на реальные объекты. Например, большинство поклонников сериала уверены, что квартира — настоящая, что для создателей, несомненно, звучит как большой комплимент.

Но нет, уютная жилплощадь Сергеевых на самом деле — декорация. Даже съемки на балконе выглядят так, как будто Саша и Таня находятся в реальной квартире.

На этом павильонные съемки заканчиваются, все остальное в ситкоме — натуральное. Если Саша отправляется в аптеку, то это настоящая аптека. В одном из первых сезонов ее даже арендовали на всю ночь. Если это супермаркет, где Саша закупает алкоголь — это тоже реальный магазин.

И даже вилла олигарха Сергеева действительно существует, правда, с одной оговорочкой — снаружи. Внутреннее убранство снимали в одной из самых респектабельных бань столицы, но сам особняк, лужайки и прочий ландшафт — есть на самом деле, это не графика.

Легким движением руки торговый центр превращался в поликлинику

Торговый центр, где так любит проводить время Татьяна — тоже находится в Москве. Для оптимизации процесса иногда один из его коридоров запросто можно было превратить, например, в поликлинику. Достаточно расставить вдоль стенки кожаные кресла, рассадить массовку, а на дверь запасного выхода повесить табличку «Кабинет флюорографии».

Еще одно место — фитнес-клуб, где Саша пытается заниматься спортом, чтобы сбросить лишний вес, — он тоже реальный.

Кстати, актер Андрей Гайдулян, как и его герой, совсем не хочет поправиться, а ведь ему часто приходится в кадре что-нибудь жевать. И чтобы лишний раз не пропускать через себя бургеры, пиццы и котлетки, актер шел на хитрость. Прямо перед командой «Мотор!» он откусывал, скажем, безобидное яблоко, и появлялся в кадре с набитым ртом, а в руке при этом держал пиццу. У зрителей складывалось впечатление, что актер только что откусил смачный кусок «Пепперони».

Отдельное место занимают уличные съемки, особенно это касается проездов на автомобиле. По иронии, ни Андрей Гайдулян, ни Валентина Рубцова водить автомобиль не умеют.

Приходилось снимать автосцены на специальных мобильных платформах, которые перемещались по дорогам вместе со съемочной командой. Саше оставалось только крутить руль. Но автомобили были все настоящие, включая и престижный автопарк из конюшни олигарха Сергеева — «Майбахи», «Бентли» и «Роллс-Ройсы».

Что мы увидим в новом сезоне «САШАТАНЯ»

Правда, в новом сезоне шикарные машины вы, скорее всего, не увидите. В прошлых эпизодах олигарх Сергеев попал в тюрьму, но в новом он выходит на свободу. Правда, по освобождению его ждут печальные новости — сынок прокутил весь капитал, вложив в сомнительную криптовалюту.

У олигарха на руках всего 15 тысяч, и даже не долларов. Но у Сильвестра Андреевича уже готов план его возвращения в список Forbes и он собирается продать своим друзьям-олигархам выгодный стартап.

Новый сезон ситкома «САШАТАНЯ», с 25 ноября в 20:00 на ТНТ