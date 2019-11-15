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Бронхит, ангина и вывих руки: Марьяна Спивак призналась, как снимался сериал «Эпидемия»

14 ноября фантастический сериал стартовал на платформе PREMIER.

Бронхит, ангина и вывих руки: Марьяна Спивак призналась, как снимался сериал «Эпидемия»
Марьяна Списак рассказала о съемках "Эпидемии" ФОТО: онлайн-платформа PREMIER

Сейчас актеры признаются, что съемки сериала «Эпидемия» дались нелегко: холод, болезни, погоня за снегом и работа на пределе человеческих возможностей. Все это сопровождало съемочную группу несколько месяцев.

Одну из главных ролей в картине сыграла Марьяна Спивак, по сценарию она брошенная жена, которая вынуждена одна воспитывать ребенка и существовать в коллективе вместе с бывшем мужем и его новой женщиной.

«Главное, что вспоминается: холод, сугробы, вечная спешка, борьба и преодоление. Казалось невероятным, что мы эту сагу все-таки закончили», — делится с порталом Teleprogramma.pro актриса.

В это трудно поверить, но съемочная группу специально ездила по стране, чтобы застать сугробы.

«Снег от нас все время уходил, мы ездили за ним по стране, уехали даже в Архангельскую область, но и там он начал таять. А нам было важно доснять снежные эпизоды», — рассказывает Мария.

В снежном покрове проходила основная часть работы и не удивительно, что актерам пришлось пережить много трудностей.

«Была сильная простуда с бронхитом и ангиной, головой и ногами билась, руку как-то вывихнула. На этих съемках мы себя не щадили, бросались в огонь и в воду. Когда у тебя 12-часовая смена на улице, то приходится идти на разные ухищрения, лежишь в сугробе с грелками», — признается актриса.

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Марьяна СпивакСериал «Эпидемия»ТНТТНТ-ПРЕМЬЕР
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Бронхит, ангина и вывих руки: Марьяна Спивак призналась, как снимался сериал «Эпидемия»
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