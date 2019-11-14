Disney меняет прошлое: из «Симпсонов» удалена серия с участием Майкла Джексона

В современном мире цензура все больше поглощает сферы развлечения. И если запрет мата и курения в мультфильмах можно как-то обосновать и даже понять, то для чего из мультсериала «Симпсоны» вырезали Майкла Джексона, объяснить будет гораздо труднее.

Пользователи стримингового сервиса Disney+ получили в свое распоряжение сборник со всеми сериями всемирно известного мультсериала, хотя есть важное уточнение — почти со всеми, ведь первая серия третьего сезона под названием «Совершенно безумный папа», в которой в качестве приглашенного гостя выступает певец Майкл Джексон, куда-то бесследно исчезла. По сюжету мультфильма Майкл Джексон дал свой голос одному из персонажей, который находился в психиатрической больнице и считал, что он и есть настоящий Майкл.

Компания Disney на данный момент никак не прокомментировала отсутствие серии в своем сервисе. Стоит также заметить, что многие пользователи недовольны переносом старых серий «Симпсонов» в современный формат, ведь часть экранного места просто не отображается на современных телевизорах и часть шуток из-за этого теряется.