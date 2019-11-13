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Иногда они возвращаются: НВО планирует снять 11 сезон «Друзей»

Переговоры с актерами и создателями фильма уже ведутся, но пока результаты держатся в тайне.

Иногда они возвращаются: НВО планирует снять 11 сезон «Друзей»
НО ведет переговоры о съемках 11 сезона ситкома "Друзья" ФОТО: Global Look Press

Легендарный сериал «Друзья» может вернуться на экраны. НВО планирует выпустить продолжение ситкома, но при условии, что удастся договориться со всеми актерами.

Представители НВО уже начали переговоры с создателями фильма, но пока детали держатся в тайне. Ранее не единожды сообщалось, что о продолжении съемок не может вестись и речи, против выступали не только создатели, но и актеры.

Успех зависит сразу от нескольких составляющих. Телеканал не готов продолжать работу, если в 11 сезоне не будут принимать участие Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

За десять сезонов сериал покори сердца миллионов телезрителей по всему миру. Проект стартовал в 1994 году, а в 2004 году был представлен финальный сезон. Впоследствии «Друзей» признали одним из самых успешных ситкомов за всю историю телевидения, сообщает Пятый канал.

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Тэги:

"Друзья"Дженнифер ЭнистонДэвид ШвиммерКортни Кокссериал "Друзья"
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Иногда они возвращаются: НВО планирует снять 11 сезон «Друзей»
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