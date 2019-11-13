Без Владислава Галкина и Андрея Краско: начались съемки нового «Диверсанта»

Несколько дней назад стартовали съемки третьего сезона легендарного сериала «Диверсант», второй сезон которого вышел в 2007 году. Портал Teleprogramma.pro узнал некоторые подробности съемочного процесса.

Режиссером третьего сезона сериала «Диверсант» стал Дмитрий Иосифов — в далеком детстве исполнитель роли Буратино, а ныне — постановщик сериала «Екатерина». Дмитрий рассказал нашему корреспонденту, как идут съемки:

«Сами съемки сериала идут четвертый день, работа над ним – гораздо дольше. У меня сейчас работа по 18 часов в сутки, я сплю по 2 часа. Не отвлечься ни на что – мне бы кино снять…»

Также Иосифов поделился тем, что уже успели сделать уже до сегодняшнего дня:

«На самом деле, проведена уже огромная работа: строительство декораций, строительство объектов, всего остального. Уже проведено огромное количество наработок – я не разгибаясь работаю уже четыре месяца. Планируется около сорока смен. Ну, чуть меньше».

Мы поинтересовались, планируются ли павильонные съемки. Все-таки зима близко…

«Нет, это целиком натура. Это будет сложная работа для всех: и для меня, и для актеров, и для съемочной группы. Это будет сложно и пиротехнически. Там ведь практически нет ни одной сцены, где люди просто разговаривают. Все время какой-то экшен, это же боевик», — отметил режиссер.

Напомним: действие сериала происходило во времена Великой Отечественной войны. В сюжете – работа разведчиков-диверсантов, молодых людей, прошедших сжатое, но очень жесткое обучение в специальной школе.

Много действия, блестящие операции, захватывающий сюжет. Но при этом сериал безжалостно разругали и критики, и историки, и военные.

Несоответствий было пруд пруди

Те, кто выискивает киноляпы в фильмах, ликовали. Военные историки указывали на то, что не может школа для таких спецов, да и вообще любая школа располагаться в прифронтовой зоне.

А кто-нибудь видел диверсанта, который не снимает звездочку с пилотки, уходя в глубокий тыл немцев?

Может быть, где-то и существует табель о рангах, в которой после сержанта без каких-либо офицерских курсов или училища становятся лейтенантами, но это не в нашей реальности. А в сериале – пожалуйте!

Многие указывали на то, что слишком уж выпячены персонажи: если уж контрразведчик, то не ошибешься. Если НКВДшник – тем более!

Писатель Юрий Поляков нашел в сериале отчетливую русофобию, назвав проект черным мифом о народной войне.

Недочеты просматривались и в реквизите

Например, пулемет Дегтярева никак не мог оказаться в руках у немца – он мало того, что был изобретен в 1944 году, так практически и не использовался из-за того, что не было еще массового производства привычного сейчас патрона калибра 7,62.

Так что в войсковых испытаниях – да. В полевых условиях – нет.

Как бы там ни было, а два сезона сериала увлекли огромное количество людей. И было очень жаль, что история окончилась. Но, как оказалось, должно было пройти всего-навсего 12 лет и будет объявлено о старте съемок третьего сезона.

Да, в третьем сезоне не будет Владислава Галкина, да и Андрей Краско ушел из жизни, но соберутся другие замечательные актеры, и мы снова с удовольствием и волнением будем следить за приключениями отчаянных парней.

А что скажете вы: стоило ли возвращаться к истории двенадцатилетней давности?