Сильвестр Андреевич снова на свободе: «САШАТАНЯ» вернется на экраны

Один из самых популярных ситкомов России получил свое продолжение — семья снова вместе.

В новом сезоне сериала «САШАТАНЯ» один из главных героев Сильвестр Андреевич выходит на свободу. Ему предстоит заново учиться жить без копейки. Правда, в наличие есть 15 тысяч рублей — на эти деньги герой покупает костюм-тройку, поддельные часы и отправляется к друзьям-олигархам предлагать новый проект стартапа.

В сериале вновь появится постоянный «гость» из «Универа» — Артур Микаэлян. Он приведет с собой племянника, которого устроит в фирму Сергеева. Правда, юноша умеет лишь пользоваться кулером и не приносит никакой пользы.

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Помимо этого в новом сезоне Саша решит купить мотоцикл, Катя отправится сдавать экзамен в автошколу, а Сильвестр Андреевич попадет в больницу после отравления от блюда, приготовленного Таней.

Новый сезон стартует на канале ТНТ 25 ноября в 20:00. Продюсерами сериала по-прежнему выступают Семен Слепаков, Вячеслав Дусмухаметов и Артур Джанибекян.