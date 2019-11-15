Злобные люди в советской форме: зачем на Западе снимают «Чернобыль» и другие русофобские сериалы

Шведские СМИ недавно заявили о том, что сериал «Очень странные дела» - откровенно русофобский. Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, какие еще проекты западных производителей показывают наших соотечественников в искаженном виде.

А уж кого-кого, а шведские СМИ заподозрить в симпатии к России сложновато. Неожиданный, но справедливый выпад скандинавского журналиста Эрика Хакинга в сторону Netflix (производитель сериала «Очень странные дела» — Прим. ред.).

«Русские не думают о последствиях»

Посмотрите сами. В третьем сезоне о сверхъестественном главными злодеями, которые собираются впустить неудержимое Зло в наш мир являются именно русские.

На секретной научной базе русские готовят к старту высокотехнологичный проект, призванный соединить две параллельные Вселенные. Конечно же, русские не думают о последствиях.

Да им вообще все равно как пакостить. Русские военные нападают на детей, готовы пожертвовать всем ради достижения целей, несимпатичны лицом, злобны характером и носят советскую форму. При этом все, кроме главного злодея, конечно, тупы как пробки, неповоротливы и смешны в своей нелепости.

Конечно, даже девчонка сможет их разметать одной левой, походя уничтожив уже выпущенное мировое зло и погибель.

Автор шведской статьи предположил, что третий сезон «Странных дел» не просто переносит зрителей во времена рейгановского правления. В очень скромно завуалированном виде киношники из США намекают, что положение политических сил на карте мира будут формировать американцы, даже если это будет значить войну с настоящими бомбами.

«Американцам непонятно, зачем русские лезли в Чернобыль»

Популярный блогер и ведущий Дмитрий Пучков – он же Гоблин — считает русофобским сериал «Чернобыль». По его мнению, искажение фактов меняет картинку на корню на 180 градусов.

О главу угла вынесена привычная и понятная среднему американцу меркантильность, иначе американцы бы не поняли мотивов, которые двигали русскими, когда те лезли в радиоактивный кисель или прокладывали доступ под реактор.

У американского зрителя полетели бы предохранители, осознай он, что советские люди в большинстве своем шли защищать и спасать без понуканий, шли добровольно, даже понимая, куда они лезут.

Реальный исторический факт и куча лжи

Есть еще сериальчик — «А.Л.Ж.И.Р.» Это пример того, как раскачивается лодка изнутри. Скроен и пошит сериал ровно по тому же лекалу, что и «Чернобыль».

Взят один реальный факт из истории (теперь уже Акмолинская женская колония, где сидели жены изменников Родины), на этот факт наворачивается куча лжи и вот эта куча уже подается как настоящие события.

Классический пример геббельсовской риторики – она же и в «Чернобыле»: там тоже выдают придуманные нелицеприятных для ликвидаторов истории за происходившее в действительности.

А вам встречалось что-нибудь откровенно русофобское в кино или телепроектах?