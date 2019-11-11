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Звездное пополнение: Башаров станет новым героем сериала «Гадалка»

Актер сыграет карьериста-полицейского, которого сравнивают с «Титаником».

Звездное пополнение: Башаров станет новым героем сериала «Гадалка»
Марат Башаров. Фото Global look press

Марат Башаров рассказал Teleprogramma.pro о съемках во втором сезоне сериала «Гадалка». В картине актер играет полицейского-карьериста, начальника УВД по фамилии Кораблев.

По сюжету героя Башарова часто за глаза именуют Титаником. И он действительно похож на затонувший корабль, считает артист. «Одноименный корабль, когда его построили, был непотопляемым, огромным, роскошным. А в конце оказалось, что обычный айсберг смог его отправить ко дну», – сказал артист.

АКТЕР МАРАТ БАШАРОВ. ФОТО
Актер Марат Башаров. Фото: Предоставлено продюсерским центром «ГОРАД»

Полицейский жутко гордится тем, что его перевели из провинции в Москву, и делает все для того, чтобы продвинуться по службе дальше. По мнению Башарова, его герой похож на начальника полиции из фильма Люка Бессона «Такси». Он такой же напыщенный и во всем хочет быть первым. «Мой Кораблев очень на него похож, хотя мне, конечно, еще очень далеко до того роскошного актера, сыгравшего начальника полиции, но я постараюсь его сделать по своему – по-русски!» – сказал актер.

Актер также отметил, что ему пришлось вливаться в уже слаженный коллектив, который работал уже месяц. Однако коллеги приняли его радушно, никакой притирки между ними не происходило. Прекрасно Марат сошелся и со своим предшественником по «Битве экстрасенсов» Михаилом Пореченковым. Никакой мистики в этом Марат не увидел, хотя и пошутил, что «кто-то из экстрасенсов наколдовал».

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Тэги:

актерМарат БашаровПрограмма "Битва экстрасенсов"Сериал "Гадалка"
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Звездное пополнение: Башаров станет новым героем сериала «Гадалка»
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