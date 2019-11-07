Злодейская няня: вышел трейлер ужасов про молодую сиделку

В Сети появился трейлер сериала «Дом с прислугой» («Servant»), который в ноябре 2019-го выйдет на платформе Apple TV+. И это будут ужасы. Создателем картины выступил автор «Сплита» — режиссер Найт Шьямалан.

Сюжет расскажет от семье, которая потеряла трехмесячного ребенка. Супруга так тяжело пережила эту трагедию, что продолжает ухаживать за куклой в виде мальчика. Для игрушки, заменившей ребенка, даже нанимается няня, но потом в доме начинают происходить мистические вещи. Начинается с того, что новая служанка относится к кукле, как к живому дитя.

Роль няни исполнила молодая актриса Нелл Тайгер Фри, известная по роли Мирцеллы Баратеон в «Игре престолов». Главная мужская роль досталась звезде фильмов «Гнев титанов», «Голос монстра», «Планета обезьян» и «Варкрафт» Тоби Кеббеллу. Также в трейлере появился Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в саге о Гарри Поттере, но не воспользовался этим успехом и стал сниматься в малобюджетных проектах.

Дата выхода сериала — 28 ноября.