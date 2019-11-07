Разница в возрасте любви не помеха: на экраны выходит драма «По расчету»

Соскучились по хорошим сериалом и нечего смотреть этой осенью? Уже 13 ноября в сервисе More.tv появится остросюжетный сериал «По расчету».

По сюжету Джулии исполняется 60 лет, 35 из которых она провела в браке, пока муж не бросил ее ради другой женщины. Рожденные в этом союзе трое их детей уже живут своей взрослой жизнью, не всегда благополучной. Оставшись одна в свой день рождения, Джулия отправляется в музей, где встречает молодого и симпатичного Бенжамина в исполнении Бена Барнса. Молниеносно нахлынувшие чувства и бурный роман дают Джулии шанс на новую жизнь, но дети и бывший муж не доверяют молодому избраннику и начинают поиск его «скелетов в шкафу». Это расследование способно разрушить не только новые отношения Джулии, но и всю и без того шаткую семью Дэй.

Тем временем Павел Деревянко официально закрыл первый сезон сериала «Дылды» и уже готовит зрителей ко второму.