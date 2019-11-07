Там есть карлик: рязанские студенты выдали танцевальную пародию на «Игру престолов»

На сцене появились Король Ночи и даже дракон.

В Рязанском государственном университете прошел праздник посвящения студентов. Различные факультеты приготовили свои номера для общего шоу, и вы только посмотрите, что сделали местные филологи и культуроведы.

Они подготовили костюмированный танец по мотивам популярного сериала «Игра престолов». Зал взрывался овациями, когда на сцене появлялись Джон Сноу с мечом, Дейенерис с драконьим яйцом и даже карлик!

Гвоздем программы стали танец Арьи Старк со шпагой и появление на сцене большого черного дракона. А под конец к зрителям вышел Король Ночи и заставил участников постановки танцевать в стиле зомби.

Надо ли говорить, что этот номер победил на студенческом празднике?

Напомним, ранее американские школьники в похожей манере перетанцевали финал «Мстителей».