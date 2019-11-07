Сериалы

Там есть карлик: рязанские студенты выдали танцевальную пародию на «Игру престолов»

На сцене появились Король Ночи и даже дракон.

Там есть карлик: рязанские студенты выдали танцевальную пародию на «Игру престолов»
«Игра престолов». Фото: HBO

В Рязанском государственном университете прошел праздник посвящения студентов. Различные факультеты приготовили свои номера для общего шоу, и вы только посмотрите, что сделали местные филологи и культуроведы.

Они подготовили костюмированный танец по мотивам популярного сериала «Игра престолов». Зал взрывался овациями, когда на сцене появлялись Джон Сноу с мечом, Дейенерис с драконьим яйцом и даже карлик!

Гвоздем программы стали танец Арьи Старк со шпагой и появление на сцене большого черного дракона. А под конец к зрителям вышел Король Ночи и заставил участников постановки танцевать в стиле зомби.

Надо ли говорить, что этот номер победил на студенческом празднике?

Напомним, ранее американские школьники в похожей манере перетанцевали финал «Мстителей».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Игра престолов»драконызажигательный танецкарнавальные костюмыкостюмыпародиястудентытанец
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Там есть карлик: рязанские студенты выдали танцевальную пародию на «Игру престолов»
Интересно?
Поделись с друзьями: