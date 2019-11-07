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«Придется подождать»: Деревянко заинтриговал продолжением сериала «Дылды»

Новые приключения полюбившихся героев на канале СТС появятся только через год.

«Придется подождать»: Деревянко заинтриговал продолжением сериала «Дылды»
Павел Деревянко и его супруга Дарья. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Актер Павел Деревянко рассказал о выходе второго сезона сериала «Дылды». Если вам понравились приключения волейбольной команды, придется подождать, причем долго — продолжение истории не выйдет на экраны раньше осени 2020 года, крепитесь.

Всего месяц назад стартовал первый сезон «Дылд» и сразу побил рекорды, старт сериала был с лучшими показателями за последние 3 года, на телеканале СТС. По сюжету тренер волейбольного клуба «Динамо» в исполнении Павла Деревянко становится наставником для женской команды по волейболу из Новочепецка. Есть тут место и любви, и смене точки зрения главного героя, в общем — все как мы любим.

В своем официальном аккаунте Instagram актер поблагодарил съемочную группу за отлично проведенное время и выложил забавный видеоролик, в котором сравнил сериал «Дылды» с «Новым папой» от HBO.

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Павел ДеревянкоСериал "Дылды"СТС
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«Придется подождать»: Деревянко заинтриговал продолжением сериала «Дылды»
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