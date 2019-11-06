Сериалы

Опрос: зачем на Западе экранизируют российскую историю?

Netflix раскритиковали за «Последних царей», HBO высмеивают из-за сериала «Екатерина Великая». По всей вероятности, зарубежный кинематограф на этом не остановится.

Опрос: зачем на Западе экранизируют российскую историю?
Хелен Миррен. Кадр из сериала "Екатерина Великая" от НВО

Порадовав нас в первой половине 2019 года очень качественным сериалом «Чернобыль», западный кинематограф вновь взялся за картины, посвященные более далеким страницам российской истории. К сожалению, здесь им оказалось похвастаться нечем — в исторических сериалах обнаружилось море смешных ляпов, порой выходящих за границы разумного (вспомним мавзолей Ленина на Красной площади в «Последних царях»).

Казалось бы, при таких бюджетах киношники могли бы себе позволить нанять целую армию историков из РФ и с их помощью хоть как-то приблизиться к исторической точности. Но этого сделано не было, и новые киноленты, выходящие на экраны, это подтверждают. В мини-сериале «Екатерина Великая» от HBO зрители обнаружили тьму грубейших ошибок и странных отступлений от реальной истории. Там, конечно, была еще и замечательная актриса Хелен Миррен, но даже ее игра не могла спасти ситуацию.

На фоне этих и всех предыдущих провалов исторических проектов западного кино на тему нашей страны многие зрители задаются вполне логичным вопросом: зачем они это снимают? А как вы считаете? Приглашаем принять участие в традиционном опросе от портала Teleprogramma.pro.

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Тэги:

исторический сериалопросСериал "Последние цари"Хелен Миррен
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Опрос: зачем на Западе экранизируют российскую историю?
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