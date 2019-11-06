Сериалы

Спустя 12 лет сериал «Диверсанты» вновь появится на широких экранах

После долгой паузы история о бравых парнях получит продолжение.

Спустя 12 лет сериал «Диверсанты» вновь появится на широких экранах
Кирилл Плетнев. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

По словам исполнителя одной из главных ролей Кирилла Плетнева, премьеры в ближайшее время ждать не стоит, съемки только начались и в лучшем случае все случится в 2020 году. Стоит отметить, что второй сезон завершился целых 12 лет назад и зрителям будет довольно трудно вспомнить сюжет и историю персонажей.

Управлять парадом в кресле режиссера будет Дмитрий Иосифов, который успешно зарекомендовал себя во время съемок двух сезонов сериала «Екатерина». Третьи «Диверсанты» будут состоять всего из четырех серий, сюжет и хронометраж пока держатся в секрете.

Напомним, что события происходят в 1942 году, группа молодых разведчиков отправляется в тыл врага для выполнения опасных заданий.

Судя по последним фотографиям в Instagram, актер поддерживает себя в хорошей форме и во время съемок готов выложиться на все 100%.

Напомним, актер недавно стал холостяком. В официальном браке Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев прожили всего год и девушка описала главную причину разрыва как несовпадение ожиданий и реальности. Сейчас она встречается с Максимом Виторганом.

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Спустя 12 лет сериал «Диверсанты» вновь появится на широких экранах
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