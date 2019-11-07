Что такое веб-сериал и какого Чацкого сыграл Павел Прилучный

Авторы современной трактовки «Горе от ума» рассказали порталу Teleprogramma.pro, чем этот проект привлек знаменитых актеров и где его можно будет увидеть.

Мировой кинематограф знает немало случаев, когда классические литературные произведения ложились в основу сценариев фильмов о нашей современной жизни.

Это и фильм 1999 года «10 причин моей ненависти» с Хитом Леджером, ставший вольной экранизацией шекспировского «Укрощения строптивой», и «Жестокие игры» — перенесенный в наши дни французский роман XVIII века, и многие другие.

15 ноября нас ждет премьера еще одного подобного киноэксперимента – детективного веб-сериала «Горе от ума» режиссера Динара Гарипова. Как вы уже догадались, сюжет его основан на одноименной комедии Александра Грибоедова, в которой события развиваются в 1808—1824 годах.

Здесь же мы видим современную Россию и хорошо знакомых актеров, сыгравших весьма оригинально переделанных под реалии XXI века персонажей. Причем герои в сериале не только грибоедовские, но и перекочевавшие из произведений Ивана Тургенева и Федора Достоевского.

Чацкий и Базаров стали блогерами

Главная роль — роль Чацкого (или Чатского) в новом сериале досталась звезде «Мажора» — актеру Павлу Прилучному. Здесь он предстает перед нами в образе популярного интернет-блогера с несколькими миллионами подписчиков.

Парень, прославившийся своими расследованиями и открытым хейтерством, внезапно погибает, а расследовать обстоятельства его смерти приходится следователю Порфирию Иванову, которого играет Федор Лавров (привет, «Преступление и наказание» — Прим. ред.).

Из-за большого резонанса в связи с этим делом следователь вынужден торопиться, однако найти убийцу Чацкого не так просто — слишком уж много в этом деле подозреваемых.

Ситуация усложняется, когда в прямом эфире погибает «коллега» Чацкого — блогер Базаров (а этот уже из «Отцы и дети» — Прим. ред.).

Как отмечают создатели сериала, продюсеры Георгий Рюмин и Евгений Этин, необычность экранизации состоит в том, что перенесенные в наше время герои романа действуют как сразу в двух мирах — реальном и виртуальном. При этом основная фабула и все типажи героев сохранены.

«Чацкий – обличитель всех и вся, здесь также присутствует любовный треугольник между ним, Софьей и Молчалиным, Скалозуб в веб-сериале – генерал, Фамусов – отец Софьи, крупный чиновник. У Грибоедова Чацкий также принимает решение покинуть это общество. Между тем, мы добавили в старую историю несколько новых персонажей, так как хотим создать вселенную русских литературных героев, живущих вокруг нас», — рассказали авторы сериала порталу Teleprogramma.pro.

Сериал можно будет смотреть только в Интернете

Помимо Прилучного и Лаврова, в «Горе от ума» снялись и другие замечательные и всеми любимые актеры.

Роль Софьи, к примеру, исполнила Мария Кожевникова («Батальонъ», сериал «Универ»), Игорь Угольников («Ширли-мырли») стал Фамусовым, Сергею Юшкевичу («Страна глухих») досталась роль Скалозуба, Даниил Спиваковский («Мой сводный брат Франкенштейн») предстал перед нами в образе Старцева.

В проекте были задействованы и самые настоящие блогеры, в частности, SUBO и Serialman (Max Kidman).

Это контент предназначен исключительно для распространения в Интернете, просмотра на компьютере и мобильных устройствах. Понятно, что блогерам участие в съемках веб-сериала было интересно и с точки зрения опыта, и как способ отрекламировать их блоги.

Но если знаменитые актеры взялись за подобную работу, хотя знали, что сериал не покажут по телевизору и в кинотеатрах, значит, идея действительно была хороша.

«Веб-сериалы – самая быстрорастущая индустрия на сегодняшний день. Ее уникальность в том, что она развивается в России одновременно с остальным миром. Поэтому актеры с готовностью согласились принять участие в проекте, расширяя тем самым для себя горизонты профессии», — пояснили нам продюсеры.

Если вы не до конца понимаете, что такое «интернет-формат», и как это работает, вспомните знаменитые сервисы вроде Start, Netflix. Именно там можно увидеть подобные киноленты. «Горе от ума», по оценкам создателей, могут посмотреть 20-30 миллионов зрителей.

«Мы сейчас смотрим различные модели, показываем уже практически готовый сериал потенциальным партнёрам. Мы бы хотели, конечно, чтобы старт был на топовых российских площадках», — рассказали авторы.

А вам интересна современная трактовка комедии Грибоедова? Ждете премьеру?