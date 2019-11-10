Силиконовые куклы и 200 литров физраствора: как снимали новый сезон сериала «Женский доктор»

11 ноября на телеканале «Dомашний» начнется новый сезон популярного сериала «Женский доктор», который покажет телезрителям будни частной гинекологической клиники. Мы побывали на съемочной площадке.

Съемки медицинской мелодрамы проходили в Киеве, где специально под проект был построен огромный павильон, в котором разместили настоящее медицинское оборудование. Редакция Teleprogramma.pro побывала на съемках и узнала некоторые тайны кинопроцесса.

Новые лица и герои

В новом сезоне зрителей ждет 40 увлекательных эпизодов хронометражом по 48 минут. Режиссерами сериала «Женский доктор» стали Андрей Осмоловский и Анна Яровенко. Производством сериала занималась украинская кинокомпания FILM.UA.

После отъезда Романа Широкова и Татьяны Седельниковой зрители гадали, кто же станет новым харизматичным героем? Срываем маски! Роль акушера-гинеколога Александра Родионова исполнил актер Петр Рыков, а заведующую отделением гинекологии Наталью Тимченко – Дарья Егоркина.

По сюжету, новый гинеколог Александр Родионов приезжает из другого города, чтобы начать все с чистого листа. Он обаятелен, харизматичен, а, самое главное, верен своим принципам. Родионов готов жертвовать своими интересами ради благополучия пациенток и бороться за жизнь матерей и малышей до конца.

«Родионов, конечно, смелее и лучше, чем я, если говорить о схожести моего характера с персонажем, которого я играю, – рассказывает актер Петр Рыков. – Мне, наверное, хотелось бы быть таким же трезвомыслящим и принципиальным, как он. Не изменять себе, как это делает Родионов. Меня восхищает, как он ведет себя в личной жизни. Вот он встретил свою любовь и сразу стал ей верен. Тяжело ли было вживаться в роль? Старался брать игрой и психологизмом, технические моменты здесь не на первом месте – хотя у нас были прекрасные медицинские консультанты, но фильм не про то, как, например, принимать роды. Фильм посвящен человеческим отношениям».

Между Родионовым и Натальей Тимченко завязываются романтические отношения. Но свои чувства влюбленные поначалу вынуждены скрывать. А потом у Родионова появляется неожиданный соперник в лице доктора Седельникова.

Также в сериал вернется главный интриган и карьерист прошлого сезона – красавец Олег Чернов, роль которого исполнил актер Тарас Кузьмин.

«При помощи Чернова я изливаю весь внутренний негатив, который есть. Но при этом он мне как персонаж кажется симпатичным, обаятельным, несмотря на то, что он делает. Я в какой-то степени у него учусь», – говорит о своем герое Тарас Кузьмин.

Настоящие младенцы или куклы?

На протяжении всего сериала в клинике на свет появляются дети. Возникает вопрос: настоящие ли они? И да, и нет. Специально для съемок было изготовлено 10 силиконовых кукол-младенцев: мальчиков и девочек, точь-в-точь похожих на новорожденных. Мальчиков члены съемочной группы нарекли Оскарами, а девочек – Маринами.

В тех сериях, где новорожденных показывают крупным планом, роли малышей исполнили настоящие младенцы. По словам режиссера проекта Андрея Осмоловского, дети как будто чувствовали, что от них требуется, и с первого дубля «вживались» в роль, делая все, что нужно по сюжету. Улыбались, плакали, внимательно смотрели в камеру.

В сериале для актрис «в интересном положении» были использованы накладные животы, изготовленные по отпечатку с живота реальной беременной женщины. По гипсовым заготовкам было сделано 8 силиконовых макетов, соответствующих разным срокам беременности.

В эпизодах, где «беременная» женщина проходит ультразвуковое обследование, задействованы эксклюзивное видео. Например, в кадре, где ребенок должен сосать палец во время УЗИ, показан реальный малыш. Продюсеры сериала нашли родителей, которые поделились реальными съемками с ультразвукового обследования, и именно эти живые моменты вошли в сериал.

Интересный факт: на съемках сериала было использовано 3 тысячи резиновых перчаток, одна тысяча медицинских масок, перелито 30 литров искусственной крови и 200 литров физраствора.

Чем новый сезон отличается от предыдущих?

Для съемок сериала был задействован огромный павильон, площадью 450 метров, который на несколько месяцев превратился в медицинскую клинику: со своей регистратурой, операционными, кабинетами врачей, куда поместили настоящее гинекологическое оборудование. Так как над проектом работали два режиссера – Андрей Осмоловский и Анна Яровенко, в медицинской мелодраме присутствует и мужской, и женский взгляд на отношения.

«Когда я приступила к работе над сериалом, у меня уже был определенный опыт документальных съемок про медицину, – рассказывает режиссер Анна Яровенко. – К этому моменту я насмотрелась на роды и была готова приступить к новому проекту. Когда мне предложили стать режиссером «Женского доктора», я с удовольствием согласилась. Сериал – о моем, о женском. Мне есть чем поделиться и что рассказать зрителям. Я акцентирую свое внимание на отношениях между персонажами».

Работа на съемочной площадке была выстроена таким образом, что каждый эпизод сериала снимали едва ли не с первого дубля. На съемки каждой сцены отводилось не более 30 минут. В сериале присутствует много романтических сцен. В одной из них, например, Родионов оригинально признается в любви, подъезжая к дому возлюбленной на пожарной машине. Не обошлось и без постельных сцен.

«Что касается чувственности и эротики в сериале, скажем так, мы, как режиссеры, боремся, чтобы в кадре было чувственно, искренне и по-настоящему, – говорит режиссер Андрей Осмоловский. – Работа с актерами – это то, за что я «болею» и чему уделяю много внимания. Когда актер фальшивит, зритель это чувствует, поэтому я стараюсь этого не допускать».

А вы будете смотреть новый сезон «Женского доктора»?