Впечатления – странные: что говорят о сериале «Дылды» настоящие спортсмены-волейболисты

Продолжая тему соответствия сериальных историй и правды жизни, корреспонденты портала Teleprogramma.pro поговорили с теми, кто вдохновил авторов проекта «Дылды» на его создание.

На СТС с 7 октября выходит сериал «Дылды», в котором Павел Деревянко в роли неугомонного тренера гоняет целую команду симпатичных девушек-волейболисток в коротких шортах.

Мы решили выяснить, действительно ли в реальном спорте тренеры могут вести себя вызывающе, а игроки — не знать границ в отношениях внутри команды. Как на самом деле обстоят дела? Насколько узнаваемы персонажи с экрана и насколько реальны экранные приключения героев?

Эти вопросы мы задали двукратной чемпионке мира по волейболу, заслуженному мастеру спорта России Екатерине Гамовой.

«Я видела одну серию «Дылд», так что имею понятие, о чем вы. Впечатления – странные. Я смотрела, но это и не возмущает, и не смешно. Понимаю, что все происходящее на экране далеко от профессионального спорта. А в целом – замечательная, милая комедия, не больше того. Посмотреть еще эпизоды просто не было времени. Получится – посмотрю еще. Не получится – ну и ладно. Нет такого, что я прямо горю желанием. Но и не откажусь от просмотра, если вдруг появится на это время», — рассказала Екатерина порталу Teleprogramma.pro.

Мы поинтересовались, бывает ли так, что тренер постоянно орет на спортсменок и пытается контролировать их личную жизнь. Гамова ответила:

«Тренеры были разными. Персонаж из сериала не означает, что все тренеры такие, все кричат и ругаются. Но бывают и такие, да. А насчет контроля личной жизни, скорее, это вопрос соблюдения режима, а не контроль личного. В любом случае, все зависит от человека и от его самодурства – так бы я сказала. Когда тренер – профессионал и команда – не дети, то никого уже и контролировать не нужно. Тогда личные отношения спорту точно не помешают».

Кроме того, мы спросили у спортсменки, связала ли она свой путь с тренерской работой после ухода из большого спорта.

«Нет, я курирую молодежную сборную команду России. Занимаюсь организационными работами: выезжаю с ними на соревнования, присутствую при тренировочном процессе. Мне настолько нравится именно этот вид деятельности, что я нисколько не скучаю о работе на площадке. Это не значит, что я разлюбила спорт, нет. Я продолжаю его любить, но несколько в другом ракурсе. Мне нравится ходить в зал, поддерживать себя в хорошей физической форме для жизни, но уже не для большого спорта, не для того, чтобы играть в мяч», — подытожила Екатерина.

О том, какие бывают наставники в спорте, мы также поговорили с волейболистом и заслуженным тренером России Владимиром Алекно.

«Сериал «Дылды» пока не смотрел, но планирую. Когда уже выйдет полностью, посмотрю одним махом. Почему бы не посмотреть комедийный сериал, да еще и про свой спорт? Личную жизнь моих спортсменов особо не поконтролируешь: у меня взрослые мальчики, у каждого по двое детей. А если речь о режиме, то у нас у всех «режим: день пьем – два лежим» (смеется). На самом деле, все основано на взрослых договоренностях и взаимоуважении, так что мне никого «гонять» не нужно. Все все понимают и следуют правилам», — рассказал тренер корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Кроме того, Артем Иванов – PR-директор канала СТС, на котором вышел сериал «Дылды», рассказал о том, как восприняли проект рядовые зрители.

«Показ сериала «Дылды» близится к завершению, 7 ноября мы покажем финальную серию первого сезона. Проект не только отлично стартовал – это самый удачный сериальный запуск СТС за три года, но и с успехом удерживает аудиторию.

Благодаря этому четвертую неделю подряд СТС сохраняет лидерство среди всех каналов в тайм-слоте 19:00-20:00 с понедельника по четверг».

А вам нравятся сериалы о спорте и допускаете ли вы, что на экране все не совсем так, как на игровой площадке?