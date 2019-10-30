Актер сериала «Крепость Бадабер» об «афганской» теме: «То, что было – надо показывать!»

В 2005 году на экраны вышел фильм Федора Бондарчука «9 рота» и вокруг него сразу же разгорелся скандал: авторов упрекали в недостоверности истории. Сейчас похожая история происходит с сериалом «Крепость Бадабер».

Тема – та же: героизм советских офицеров и мальчишек-солдат, которым не посчастливилось попасть на афганскую войну. Только место действия другое: лагерь для подготовки сил сопротивления советским войскам.

Где происходит действие сериала

Центр подготовки боевиков располагался на территории Пакистана, в селении Бадабер. В 1983-84 годах туда стали свозить военнопленных, захваченных разрозненными отрядами боевиков.

До этого наши еще могли отбить своих, содержавшихся в зинданах на территории Афганистана. Но на пакистанской территории в условиях большого военного лагеря с шестью складами оружия наши военнопленные были недосягаемы.

Кроме трех сотен до зубов вооруженных моджахедов и сотни пакистанских военных, на территории лагеря располагалось около пятидесяти иностранных военных специалистов. Военнопленных же было в разы меньше: 40 афганцев и 14 шурави – советских солдат.

Все они были изнурены тяжелой работой, невыносимыми условиями жизни, голодом и издевательствами со стороны охранников.

Тем не менее, эти люди решились на открытый бунт

Зная, что в случае провала их ждет лютая смерть, они все равно попытались. По одним сведениям, они намеревались прорываться с боем к своим, по другим, пытались захватить радиовышку и послать своим радиосигнал.

Пленные захватили один из оружейных складов и потребовали связаться с афганскими властями. Но командир моджахедов Раббани никогда не считался с потерями. Вначале он бросил силы всего гарнизона против забаррикадировавшихся на складе пленных, а когда понял, что те не собираются сдаваться, решил, что уничтожить один из складов будет дешевле, чем допустить побег.

Он сровнял склад с землей. Конечно, погибли все, кто находился на складе. При подготовке восстания доверять можно было не всем, поэтому несколько человек из числа пленных остались в неведении – им удалось выжить. Они-то и рассказали позже, что происходило во время восстания на территории крепости Бадабер.

За время восстания 54 изможденных пленом человека уничтожили более сотни моджахедов, 40-90 пакистанских кадровых военных (данные разнятся) и 6 иностранных инструкторов.

О героизме дошедших до отчаяния солдат и снят сериал «Крепость Бадабер»

Понимая, что невозможно достоверно воссоздать ни ту атмосферу, ни те события, мы спросили у директора Центра военно-политических исследований, профессора МГИМО Алексея Подберезкина, видел ли он этот сериал и что думает по поводу того, как он снят.

«О стопроцентной достоверности, конечно, речи не идет – это художественный фильм, но мне понравилось. Для зрителя этот сериал хорош, потому что кто-то хочет смотреть документальное кино, кто-то ищет исторические справки, а это хорошо сделанное художественное кино. Просто разные жанры», — рассказал историк порталу Teleprogramma.pro.

Он отметил, что фильмов на эту тему снято мало:

«Вы знаете, сейчас стали много снимать хорошего кино. И документального, и художественного. В художественном обращаются к эмоциям. Только я считаю, что про период афганской войны снято мало фильмов. Американцы наснимали всяческих «Рэмбо» про свои бесчинства в Юго-Восточной Азиии, а мы про Афганистан, где ребята делали чудеса, почти ничего не сняли».

Актер Василий Мищенко, сыгравший в сериале министра обороны, гордится тем, что смог внести свой вклад в память об этих ребятах. Он говорит о том, что было очень волнительно прикоснуться к истории и стать частью ее реконструкции.

«Я сыграл небольшую роль. Мой герой – министр обороны Сергеев. Я немного знаком с ним в жизни – это сухой, сдержанный человек, очень сильный и волевой. Я старался воспроизвести черты его характера, но удалось или не удалось – остается судить зрителю. Я очень старался максимально приблизиться к его образу», — поделился артист.

Он тоже считает, что количество фильмов про Афган недостаточно:

«Безусловно! Это большой пласт истории, о нем нужно говорить. Тем более, что сами «афганцы» не по-доброму отзываются о том, что уже снято. Я считаю, что должно быть больше правды. Запретить любую клевету и перекосы.

Взять фильм Лунгина, например. Мародерство всегда было чревато: можно было с легкостью погибнуть. А никто не хотел умирать. Я к тому, что нужно, чтобы редактура была дотошной, а цензура была правильной. То, что было – надо показывать. Да, были нелицеприятнные вещи со стороны нашего контингента, но это было не главным, не надо это выпячивать. Если бы все так было, то не думаю, что наших бы поминали добрым словом, как это было после ухода наших войск».

А что думаете вы? Нужно снимать художественные фильмы о войне в Афганистане или лучше ограничиться сухими документальными лентами, но без малейшего отступления от реальных событий?