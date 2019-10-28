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Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»

Телеканал FOX представляет новое прочтение научно-фантастического романа Герберта Уэллса.

Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
Кадр из сериала "Война миров". Фото: телеканал Fox

29 октября телеканал FOX представит премьеру сериала «Война миров». Новое прочтение классического романа Герберта Уэллса было подготовлено британско-французской командой, а действие произведения перенесено в Европу нашего времени.

Актеры Гэбриэл Бирн и Элизабет Макговерн. Фото: телеканал Fox
Актеры Гэбриэл Бирн и Элизабет Макговерн. Фото: телеканал Fox

Главную роль в восьмисерийном фильме исполнил звезда «Пациентов» Гэбриэл Бирн, его бывшую жену сыграла Элизабет Макговерн («Аббатство Даунтон»). Также в проекте задействованы Наташа Литтл, Леа Друкер и другие. Автором сценария выступил лауреат премии BAFTA Ховард Оверман.

Актрисы Наташа Литтл и Элизабет Макговерн. Фото: телеканал Fox
Актрисы Наташа Литтл и Элизабет Макговерн. Фото: телеканал Fox

Итак, уже никто не сомневается в том, что на других планетах тоже есть разумные существа. Однако они не собираются дружить с жителями Земли, а хотят полностью уничтожить человечество. За считанные дни инопланетяне истребляют почти всех людей, а тем, кто по разным причинам выжил, придется продолжить борьбу в новых условиях… Среди этих выживших — обычные мужчины и женщины, жизнь которых теперь изменилась навсегда.

Кадр из сериала "Война миров". Фото: телеканал Fox
Кадр из сериала «Война миров». Фото: телеканал Fox

Смотрите первыми в подписке онлайн-кинотеатра ivi премьеру сериала «Война миров» от телеканала FOX c 29 октября!

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зарубежный сериалинопланетянемини-сериалсериал "Война миров"
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Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
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