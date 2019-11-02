Как снимался сериал «Шифр» про сверходаренных сотрудниц спецотдела ГРУ  

Вообще это адаптация британского мини-сериала The Bletchley Circle («Код убийства»). Но если у англичан речь шла о дамах, работавших взломщицами кодов в Блетчли-парке - главном шифровальном подразделении Великобритании, то у нас речь идет о бывших сотрудницах ГРУ, помогающих вести особо запутанные расследования. Отличает и размах: в Британии сняли два сезона по семь серий. Наши сделали два сезона по шестнадцать. Зачем мелочиться? К тому же снимает проект сама Вера Сторожева, ученица Александра Митты и режиссер фильмов «Небо. Самолет. Девушка» и «Греческие каникулы».

— Я очень счастлива: уже на третий или четвертый день эфира первого сезона меня попросили сделать продолжение этого сериала, - вспоминает Сторожева. - Потому что было много откликов от зрителей, хорошие рейтинги. Во втором сезоне у нас появились новые герои: свекровь Сони, кавалер Катерины, герои детектива, преступники и многие другие. Хронология киновремени: с конца августа 1957 года до конца сентября 1958-го.

Во втором сезоне проекта уволившиеся из ГРУ подруги Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Осипова) и Катерина (Елена Панова) продолжают помогать в поиске злодеев. Ну как без этого? Суровый подполковник МУРа Константин Проскурин (Сергей Пускепалис) против женской самодеятельности, но никак не может устоять перед шармом и выдающимися аналитическими способностями оперативной четверки - «глухарей» они раскрывают круче любого мужика, рано или поздно ему приходится прибегать к их помощи.

— У наших девочек вновь появляется повод встретиться, не только чтобы чаю попить, но и открыть «читательский клуб», - поясняет Елена Панова, исполняющая роль Катерины. - Происходят загадочные убийства, и девушки собираются работать. Однако их насыщенная личная жизнь вновь препятствует расследованиям: у каждой есть повод остаться дома, поэтому всегда приходится выбирать между личным счастьем и долгом.

Да, раз четыре красавицы и несколько статных офицеров МВД в центре сюжета, может показаться, что «Шифр» - очередная слезливая линейная мылодрама, замаскированная под исторический детектив. Но это не совсем так. Сложность драматургии заключается в том, что четыре автономные линии повествования, зачастую весьма трагичные, связаны с главными героинями и развиваются параллельно с основной фабулой. Сюжет-матрешка — со множеством арок.

— Поскольку у нас детективная история, жизнь наших героинь достаточно нервная, - считает Яна Осипова, сыгравшая Софью. - Особенно это чувствуется на примере моей героини, которая находится в интересном положении. Очень редко встречается идеальный тандем свекрови и невестки, вот и в «Шифре» моя Соня и Наталья Михайловна (Наталья Суркова) не стали исключением. Два разных отношения к жизни, два разных возраста, две разные профессии, плюс свекровь не все знает о моей героине, поэтому и случился конфликт. Соня пытается всеми силами найти компромисс со свекровью, но личность оказывается настолько сильной, что конфликты все равно появляются.

Свекровь Сони, мама лейтенанта МУРа Кима Вершинина (Олег Гаас), один из ключевых новых персонажей проекта. На эту роль Сторожева взяла заслуженную артистку России Наталью Суркову, блестяще игравшую до того чуть менее одиозных, чем бушующая свекровь, персонажей: императрицу Елизавету Петровну («Великая»), Екатерину II («Фаворит»), мэра провинциального городка Галаганову («Дурак»).

— Моя героиня - женщина правильной закалки, педагог, - объясняет Суркова. - Она вырастила много детей и считает, что женщина должна в первую очередь заниматься домом. Ей кажется, что невестка неправильно себя ведет, когда ходит на работу беременной. В итоге Наталья Михайловна допекла Соню, именно по ее вине девушка попадает в дородовое отделение - случился болевой синдром на нервной почве. Однако Наталья Михайловна не считает себя виноватой и тем не менее заботится о невестке: помогает ей разобраться с соседом по палате, приносит еду, всячески заботится.

Самые сложные сцены, связанные с родами и прачечной, где работали глухонемые, снимали в действующей психиатрической больнице столицы - там до сих пор сохранился интерьер 50-х. Будут и военные эпизоды - флешбэки, связанные с прошлым героев. Особенные костюмы для некоторых персонажей привозили из Праги - там можно приобрести полноценные комплекты одежды того времени с аксессуарами, тогда как в Москве художники проекта специально шили обувь по историческим лекалам.