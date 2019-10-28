Как получилось, что «русский доктор Хаус» в «Скорой помощи» – не врач, а водитель

28 октября на канале НТВ продолжится сериал о приключениях необычного водителя кареты скорой помощи. История Константина Кулыгина настолько полюбилась зрителям, что уже снимается третий сезон.

Константин в исполнении Гоши Куценко – не только водитель, он гениальный диагност с золотыми руками. И не один раз его помощь оказывается неоценимой в борьбе за человеческую жизнь.

В сериале есть все: личная драма героя, межличностные отношения, неожиданные повороты сюжета, скелеты во всех шкафах, хороший юмор, так любимый зрителями врачебный детектив и узнаваемые лица любимых актеров.

Кроме Куценко, в сериале играют и другие талантливые актеры, среди которых Екатерина Волкова, исполнительница роли администратора Ольги. Екатерина поделилась с корреспондентом портала Teleprogramma.pro своим отношением к этой работе.

«Прелесть этого сериала в том, что он – оригинален. Это не какая-то там копирка с западных проектов. В нем очень правдоподобные, хорошо прописанные диалоги со специфическим медицинским юмором», — рассказала актриса. «Каждая история вызова – уникальна вплоть до абсурда. Ведь в жизни часто бывает так, что на пути возникают разные люди, в том числе и с психическими отклонениями. Так что врачам скорой помощи приходится сталкиваться и со смешными, и с порой страшными историями. Иногда люди ведут себя неадекватно… Так что всегда интересно, каким будет следующий вызов».

Мы спросили, работают ли на съемках профессиональные врачи-консультанты и приходилось ли самой Екатерине использовать свои медицинские навыки. Она ответила:

«Конечно, всегда есть консультант, который покажет, как правильно поставить капельницу, измерить давление, сделать искусственное дыхание. То есть все медицинские манипуляции проводятся на профессиональном уровне. Я играю заведующую подстанции скорой помощи, так что у меня только один навык: быть начальницей и руководить. А что до оказания первой помощи – нет, не приходилось».

Сериал действительно отличается от других проектов

Ведь герой Гоши Куценко – не врач, потративший годы на обучение. Он просто неплохо подкованный в медицине водитель кареты скорой помощи. Обладающий особым складом ума, Константин Кулыгин обращает внимание врачей и фельдшеров на ускользнувшие от их внимания важные нюансы и порой это позволяет спасти пациенту жизнь.

Сериал «Скорая помощь» хоть и называется так же, как сериал с Джорджем Клуни, но кардинально отличается от всего, что снято на медицинскую тему. Проект не повторяет ни одного персонажа, будь то доктор Хаус, доктор Тырса, доктор Рихтер или доктор Брагин из «Склифосовского».

Кулыгин – темная лошадка, никогда не знаешь, чего от него ожидать. Он может одной репликой изменить весь ход течения серии. А обнаружившиеся в конце первого сезона таинственные враги добавляют напряжения и так динамичному сюжету.

В конце первого сезона Кулыгин попробовал сдать экзамены по врачебному делу и сдал их на отлично. Но результаты тестов удивительным образом оказались неудовлетворительными. Тогда-то и стало понятно, что кому-то Кулыгин перешел дорожку.

Во втором сезоне гениальный водитель продолжит бороться за жизни пациентов и за свою жизнь. И, судя по тому, что в полном разгаре съемки третьего сезона, нас ждет еще немало удивительных приключений героя подстанции скорой помощи с лицом харизматичного Гоши Куценко.

Сериал можно посмотреть с понедельника по четверг на канале НТВ в 21:00.

А кто из медработников импонирует больше лично вам: доктор Брагин в исполнении Максима Аверина или водитель Кулыгин, которого сыграл Куценко? Или спортивный врач Тырса с лицом Михаила Пореченкова? А может быть, Алексей Серебряков в ремейке доктора Хауса «Доктор Рихтер»?