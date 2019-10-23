«Метод-2»: героя Хабенского воскресят, а Паулина родит ребенка

Первый канал, как и планировал, осенью 2019 года выпускает на экраны продолжение одного из самых ожидаемых сериалов – «Метод» с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях.

«Но ведь персонажа Хабенского умертвили в конце первого сезона!» — скажет внимательный зритель и будет прав. Как же авторы собираются ввести в действие сыщика Меглина?

О чем продолжение сериала «Метод»

Есения, помощница успешного, но противоречивого следователя Меглина, вот уже год не может забыть о смерти напарника и учителя. Она снова и снова прокручивает в памяти день, когда она его потеряла.

Конечно, она пытается наладить собственную жизнь. За этот год Есения вышла замуж, родила ребенка, только найти себя в женском предназначении не получается: все, чего хочет Есения – это вернуться к расследованиям.

Ждать подходящего случая пришлось недолго. Городу приходится подключить все свои кадры, чтобы поймать серийного убийцу. Есения выходит на службу и в первый же день на ее глазах погибает напарник, бывший для девушки близким другом.

Понимая, что обычными способами преступника вывести на чистую воду не удастся, Есения приступает к разработке собственного метода расследований. И для этого ей пригодится все, чему ее учил Родион Меглин.

Поиск таинственного убийцы приводит Есению в такие тайны прошлого, что она и сама уже не рада. Только отступать уже некуда: девушка уже заглянула в Бездну и Бездна теперь всматривается в нее саму.

Есения еще не полностью справилась с последствиями одного кошмара, как в ее жизни появился новый. Сколько смогут вынести хрупкие девичьи плечи? Или, может быть, эта хрупкость обманчива?

Тизер ко второму сезону полон загадок

Как водится, в минутный тизер, призванный заинтриговать потенциального зрителя и усадить того в нужное время перед экраном, втиснуты яркие кадры. Много стрельбы, загробных голосов и сцен, достойных фильма ужасов.

При просмотре тизера не совсем понятно: действительно ли все это отражение реалий или это квинтэссенция чьих-то больных фантазий? Все обещает быть жестким, так что планируйте отослать детей от экранов телевизоров.

Сейчас сказать можно только одно: поклонники первого сезона разочарованными не останутся

Красивая и стильная Паулина Андреева может просто красиво ходить в кадре, как выразился один из зрителей, но будет бита ничуть не менее зрелищно, чем Моника Беллуччи в фильме «Необратимость». Маньяк будет не менее упорот, чем монстр из «Настоящего детектива». Александр Петров будет спорить харизмой с самим Александром Петровым. А вот что и как будет делать на экране Хабенский – остается загадкой.

Каждые две серии — одна запутанная и кровавая история. Как со всем этим будет справляться героиня Паулины Андреевой? Придется ли ей следовать методу Меглина или Есеня разработает свой? Психологи говорят, что женщины куда более жестоки, нежели мужчины. Но если уж Меглин шокировал своими выходками, то чего стоит ждать от Есени?

В ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Сергей Сосновский, Евгения Симонова.

Кроме основного состава в проекте будет задействованы и другие узнаваемые актеры: Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Даниил Воробьев, Александр Обласов, Юлия Хлынина, Роман Маякин, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Елена Николаева и другие.

Фильм отснят, смонтирован, собран и заявлен тизер. Осталось ждать только официального объявления даты выхода сериала на экраны.

Мы собираемся пощекотать себе нервы. А вы?