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Звезда «Войны миров» Габриэл Бирн перечислил факторы, мешающие работе

Актер призвал мир объединиться и забыть политические междоусобицы.

Звезда «Войны миров» Габриэл Бирн перечислил факторы, мешающие работе
Габриэл Бирн/Фото: https://www.instagram.com/p/4qWpXEDaoQ/

Зарубежные актеры устали от антироссийской пропаганды. Об этом ирландский актер Габриэл Бирн открыто заявил на премьерном показе нового сериала по книге Уэллса «Война миров». Бирн отметил, что съемки фильма натолкнули его на многочисленные размышления, результатом которых стало осознание – населению Земли нужно бояться не вторжения инопланетян, а исходящей угрозы друг от друга. Так, актер отметил, что сейчас между странами происходит все большее разделение – государства ссорятся в попытке урегулировать свои интересы.

В беседе с журналистом Teleprogramma.pro Бирн акцентировал внимание на том, что наиболее наглядно напряженность можно увидеть на примере взаимоотношений России на мировой арене. Актер признался, что и он, и коллеги устали от нагнетания ситуации вокруг федерации – политические аспекты негативно сказываются на работе многих европейских знаменитостей.

«В Америке строят стену, Британия теряет свои исторические связи… Наша история подтверждает, что при столкновении с внешним врагом, чтобы выжить, все наши искусственные различия становятся совершенно неуместными», — призвал ирландец отказаться от разобщения.

Отметим, сериал по книге Герберта Уэллса «Война миров» выйдет на экраны 29 октября. Главным героям картины предстоит не только отыскать своего потерянного сына, но и решить, как действовать в борьбе с инопланетным вторжением.

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Тэги:

Габриэл Бирнсериал "Война миров"
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Звезда «Войны миров» Габриэл Бирн перечислил факторы, мешающие работе
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